Синоптики обещают дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Столицу Сибири накрыла аномальная жара, но начало недели, по прогнозам синоптиков, все-таки принесет немного прохлады. Какой будет погода в Новосибирске на 8 июня 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 8 ИЮНЯ

Скорость ветра в Новосибирске составит 3-8 метров в секунду днем, местами возможны порывы до 13.

В Новосибирской области скорость ветра будет такой же, но местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 8 ИЮНЯ

Ночью в столице Сибири похолодает до +17...+19 градусов. Днем столбики термометров покажут до +30...+32 градусов.

В Новосибирской области ночью будет +11…+16, местами до +21 градуса. Днем потеплеет до +28…+33 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 8 ИЮНЯ

В Новосибирске ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.

По всему региону также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, во время которых осадки станут умеренными.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 8 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске ожидается на уровне 746–747 миллиметров ртутного столба. Этот показатель соответствует обычной норме для данного региона.

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