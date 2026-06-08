«Она стала еще мудрее»: орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка отмечает 17-летие

Поздравляем орангутана Мишель с 17-летием. Фото: Анна НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня 2009 года в Московском зоопарке родилась Мишель. А в 2017 году ее привезли в Новосибирск, где она встретила свою любовь — орангутана Бату. Сегодня именинница празднует 17-летие. О том, как сложилась судьба рыжей приматки, почему она сразу поладила с Бату и как в 2025 году наконец проснулся ее материнский инстинкт — в материале КП-Новосибирск.

В мире орангутанов создать семью непросто. Самцы и самки часто не подходят друг другу, и сотрудникам зоопарков приходится искать пару годами. Но Мишель и Бату повезло сразу.

— Они сразу поладили. Бату очень нежно относится к Мишель, и она отвечает ему тем же, — рассказывают в Новосибирском зоопарке.

В 2025 году в семье орангутанов случилось важнейшее событие — у Мишель родилась дочка. Но все могло пойти не так. Своих первых двух детенышей самка не кормила сама — такой печальный опыт у нее уже был.

— К сожалению, так бывает. Но была надежда, что с возрастом у Мишель проснется материнский инстинкт, — поделились в зоопарке.

И чудо случилось. Мишель стала кормить малышку молоком, заботиться о ней и даже поначалу не подпускала к ней Бату. Сейчас дочка подросла, и в их семье воцарилась полная идиллия. Кроха курсирует от мамы к папе и обратно, а родители по-прежнему нежны друг с другом.

Сотрудники зоопарка, которые наблюдают за Мишель много лет, отмечают: с возрастом она сильно изменилась.

— Она стала более мудрой. Во многом именно этим объясняются гармоничные отношения в семье наших орангутанов, — говорят специалисты.

Увидеть Мишель, Бату и их дочку могут все посетители. Семейство орангутанов — одно из самых популярных у новосибирцев и гостей города.

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