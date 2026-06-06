«Такой окрас встречается очень редко»: в Новосибирске белый верблюжонок родился в зоопарке

В контактном зоопарке парка «Березовая роща» в Новосибирске произошло удивительное пополнение – родился верблюжонок с редким белым окрасом шерсти. Подробнее о жизни малыша и новоиспеченной мамы-верблюда рассказывает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
Малышке нет и недели, она родилась в понедельник, 1 июня.
– Девочка появилась на свет белого цвета – такой окрас встречается нечасто, – отмечают в парке.
Верблюжонка назвали Зефирка. Сотрудники считают, что такое нежное имя идеально подходит белоснежной пушистой красавице.
Сейчас шестидневная новорожденная находится в вольере вместе с мамой. Двугорбая верблюдица бережно охраняет своего детеныша и заботится о ней. Сотрудники «Березовой рощи» приглашают гостей познакомиться с новым обитателем, но просят не тревожить животное.
– Зефирка еще маленькая и привыкает к новому миру, – объясняют специалисты.
Посетители могут понаблюдать за семейством контактном зоопарке. Однако стоит учесть, что громкие звуки и резкие движения могут испугать верблюжонка и его маму. Зоопарк «Березовой рощи» работает в обычном режиме. Все желающие могут увидеть Зефирку и маму-верблюдицу в их вольере.
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