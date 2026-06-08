Мария «до» и «после» похудения. Фото: предоставлено героиней публикации

Когда Мария смотрит на свои старые фотографии, ей до сих пор сложно поверить, что недавно она весила143 килограмма. Чтобы похудеть, сибирячка прошла через операцию и смогла преобразиться так, что ее сейчас с трудом узнают знакомые. Свою историю блогер homenokmaria рассказала КП-Новосибирск.

«ВЕС МЕНЯ УГНЕТАЛ»

По словам Марии, полной она была не всегда.

— Я сейчас смотрю на школьные снимки и понимаю, что была нормальной. Может быть, чуть крупнее других девочек, но и не полная. Тем не менее, с самого детства у меня было ощущение, что я какая-то не такая. Всю жизнь слышала: «Ой, ты поправилась», «Надо меньше кушать», — вспоминает девушка.

Мария - блогер. Фото: предоставлено героиней публикации

После школы сибирячка начала жить с парнем: именно тогда вес начал постепенно расти. Сначала цифра на весах достигла 100 килограммов, потом продолжила увеличиваться. По словам Марии, тот период был для нее непростым: сложные отношения с родителями, проблемы в личной жизни, финансовые трудности, переживания из-за работы — весь стресс она заедала.

— Меня саму вес угнетал: когда ты весишь много, отношение людей другое.

В какой-то момент девушка настолько стеснялась себя, что практически перестала выходить из дома:

— Когда я набрала первые 100 килограммов, мне казалось, что это конец жизни. Я запрещала себе жить. Запрещала себе выходить из дома. Было ощущение: раз ты толстая, значит, тебе нельзя жить.

Максимальный вес девушки - 143 кг. Фото: предоставлено героиней публикации

«ТЫ ЕШЬ, А НАСЫЩЕНИЯ НЕТ»

Вскоре Мария весила уже более 120 килограммов. А потом в жизни девушки случилось горе: умер ее дедушка, которого она очень любила.

После этой потери цифра на весах достигла максимума — 143 килограммов.

— Когда я увидела эту страшную отметку, то очень испугалась. Поняла, что могу набирать дальше и не знаю, что с этим делать, — вспоминает Мария.

Именно тогда девушка решила обратиться за помощью к врачу-эндокринологу. Обследование показало инсулинорезистентность и сахарный диабет. По словам Марии, одной из главных проблем было отсутствие чувства насыщения:

— Ты ешь, а насыщения нет. Еда просто проваливается. Поэтому мы с врачом решили попробовать специальные препараты в виде уколов.

Мария признается, что заедала стресс. Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка подчеркивает, что проходила лечение только под наблюдением специалиста. Первый укол оказался серьезным испытанием:

— Было страшно. В интернете огромное количество мнений. Кто-то говорит, что это ужасно, кто-то пугает побочными эффектами. Но я понимала, что больше не могу жить как раньше.

Параллельно Мария начала больше двигаться, гулять и заниматься дома:

— Я специально искала то, что будет приносить удовольствие. Мне нравятся танцы, поэтому занималась чем-то вроде зумбы. Вообще весь мой путь похудения строится не через насилие над собой, а через любовь к себе.

За пять-шесть месяцев лечения ей удалось сбросить около 10 килограммов.

«Я СИДЕЛА В МАГАЗИНЕ НА ПОЛУ И ПЛАКАЛА»

Следующим этапом стала бариатрическая операция. 20 сентября 2025 года Марии провели мини-гастрошунтирование. Этот вид операции применяется не только для борьбы с лишним весом, но и для лечения сахарного диабета второго типа. Во время вмешательства удаляют около 80 процентов желудка.

Несмотря на то, что у девушки уже был опыт нескольких операций, к реабилитации после бариатрии она оказалась не готова:

— Я думала, что легко это пройду. Но первый месяц был ужасно тяжелым. Я лежала в постели и чувствовала себя инвалидом. Максимум могла дойти до туалета или до кухни.

Однажды Мария решила самостоятельно съездить в магазин за продуктами:

— В какой-то момент мне стало настолько тяжело идти, что я просто сползла по стенке магазина и сидела там, плакала.

После операции появились сильная слабость и истощение. Девушка практически не работала и почти не выходила из дома.

— Мне нужно было снимать ролики для блога, но я настолько уставала, что просто отказалась от работы. Под конец первого месяца начала пить витамины и только тогда почувствовала себя живым человеком. До этого было ощущение, будто я просто существую, — признается Мария. — Я плакала и думала, зачем вообще это сделала. Но врачи объясняли, что такое бывает, и все зависит от исходного состояния организма.

«Я ВПЕРВЫЕ СМОГЛА ПРОКАТИТЬСЯ НА ТАРЗАНКЕ»

Постепенно состояние улучшилось, а вес начал снижаться. После операции прошло уже 8 месяцев, и Мария похудела примерно на 50 килограммов. Однако осознание произошедших изменений пришло не сразу:

— Мне до сих пор иногда кажется, что я всегда была такой. Только когда смотрю старые фото и видео, понимаю: нет, это правда, ушло 50 килограммов.

Мария похудела на 50 кг. Фото: предоставлено героиней публикации

По ее словам, вместе с весом изменилось и отношение к жизни:

— Намного увереннее себя чувствуешь. Намного свободнее. Как будто наконец-то живешь в нормальном теле.

Одним из самых ярких моментов стала поездка на Алтай. Раньше девушка мечтала прокатиться на экстремальной тарзанке над рекой, но не проходила по ограничениям по весу.

— Когда весишь много, постоянно смотришь на ограничения. Сколько выдерживает лифт, пройдешь ли на аттракцион. Это всегда вызывает тревогу, — признается Мария. — Я специально ехала с мыслью, что обязательно прокачусь. Для меня это было настоящее празднование. Я смогла. Прошла по весу. Прокатились на двух тарзанках — маленькой и высокой.

Раньше Мария не проходила по весу на тарзанку, а сейчас она отдыхает без ограничений. Фото: предоставлено героиней публикации

«МАМА СКАЗАЛА: «ДОЧА, ПРОСТИ, ЧТО МЫ В ТЕБЯ НЕ ПОВЕРИЛИ»

После изменений во внешности, изменились и отношения с близкими. Мария признается, что родители долго не воспринимали всерьез ни ее блог, ни решение сделать операцию.

— Они говорили, что я сама смогу похудеть. Очень переживали и были против операции, — вспоминает девушка. — Но недавно мама сказала: «Доча, прости, что мы в тебя не поверили». Это было и про блог, и вообще про все. Родители признались, что жалеют, что не поддерживали меня раньше.

Девушка худела с помощью врачей. Фото: предоставлено героиней публикации

Сегодня блог стал основной работой Марии, а сама она строит планы на будущее.

До идеального для своего роста веса девушка хочет сбросить еще около 20-25 килограммов. Кроме того, ей предстоит решить вопрос с избытком кожи, который появился после резкого похудения.

Цель Марии - еще минус 20-25 кг до комфортного веса. Фото: предоставлено героиней публикации

Но к цифрам на весах она относится спокойно.

— Я никогда не понимала людей, которые привязываются к конкретному числу. Мне важно быть здоровой и чувствовать себя хорошо. Сейчас мне хочется просто жить насыщенной жизнью. И, наверное, это самое главное, что изменилось за этот год.

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