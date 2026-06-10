«Дочка стояла в ледяной воде и кричала»: в Новосибирске мама упавшей в люк четырехлетней девочки требует наказать УК

Девочка до сих пор восстанавливается после падения в открытый люк. Фото: Предоставлено мамой ребенка // СУ СКР по Новосибирской области

В поселке Двуречье под Новосибирском четырехлетняя девочка получила травмы после падения в открытый люк во время прогулки. Мать ребенка добивается наказания управляющей компании и считает, что трагедии можно было избежать. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Ребенок скатился с сугроба и угодил в открытый люк. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

«ДОЧКА БЫЛА В ИСТЕРИКЕ»

ЧП произошло 15 марта. В этот день семья вышла на прогулку: 13-летний Данила и 4-летняя Василиса оделись раньше остальных, девочке стало жарко. Мама попросила сына подождать с сестрой у подъезда. Дети стали играть в снежки, девочка забралась на сугроб и соскользнула с него — внизу оказался люк, которого не было видно. По словам матери, крышка была приоткрыта, и ребенок упал внутрь, едва не оказавшись под захлопнувшейся конструкцией. Старший брат успел схватить крышку и не дал ей закрыться, а его друг побежал за помощью.

— Я уже заканчивала собираться, когда прибежал друг сына с криками: «Помогите, Василиса упала в люк!». Я выбежала, успела схватить крышку люка, которая скатывалась и могла закрыться до конца. Муж Дима с соседом прибежали на помощь. Дима прыгнул в колодец и достал ребенка. Дочка была в истерике: пока ее не достали, она стояла в ледяной воде по колено и плакала, очень замёрзла, — рассказала КП-Новосибирск 35-летняя мама девочки Валентина.

Отец спас Василису и отвез в больницу. Фото: Предоставлено мамой ребенка

Девочку отогрели и срочно повезли в ближайшую больницу в Кольцово, оттуда перевезли в Новосибирскую областную больницу. Врачи поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана мягких тканей головы. Три дня Василиса провела в больнице, затем её выписали домой на перевязки.

— Мы делали дочке перевязки, наблюдались у невролога. Спасибо друзьям, они нас поддержали в этой беде. Через месяц шрамы на голове затянулись, мы пошли в садик. Василиса тяжело всё это переживала, не спала из-за кошмаров, она до сих пор иногда плачет во сне. Беспокоят головные боли, особенно при перемене погоды. Приходится принимать обезболивающие, продолжаем наблюдаться у врачей, через два месяца будет контрольное МРТ, — сообщила Валентина.

«МУЖ САМ ЗАКРЫВАЛ ЛЮК»

За час до ЧП соседка Валентины звонила в местную УК — она заметила открытый люк и просила его закрыть. В управляющей компании в разговоре с КП-Новосибирск утверждают, что люк был закрыт.

— В 16 часов прохожая позвонила, сказала, что открыт колодец, — рассказала сотрудница УК. — Я позвонила в другое предприятие, у них дежурного не было. Потом звонила рабочим, они сразу решили взять красную ленту и тройник, огородить люк. В 16:20 наш дежурный выехал, тут позвонила соседка, сказала: приехал мужчина в очках, он прикрыл люк. Наш мастер следом приехал, посмотрел, что люк закрыт, побыл там еще немного, чтобы проверить, и уехал.

Раны зажили, но остался шрам и головные боли в непогоду. Фото: Предоставлено мамой ребенка

Мама девочки Валентина рассказала: после поступления в больницу с ней связалась полиция и СКР, они приехали на место и огородили люк красной лентой. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Муж сам закрывал люк, рабочие приехали только после того, как мы попали в больницу. Со стороны управляющей компании не было никаких извинений и попыток помочь. У Василисы на голове остался шрам, его надо будет сводить. В ближайшее время будем обращаться в прокуратуру и суд, требовать компенсации вреда здоровью, — сообщила 35-летняя Валентина.

Следователи продолжают проверку:

— Прокуратура района отменила постановление о возбуждении уголовного дела, это решение обжалуется. Продолжается доследственная проверка по факту получения травмы ребенком, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стояла в ледяной воде и плакала»: под Новосибирском 4-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец

«Ее спас подросток»: под Новосибирском 8-летняя девочка провалилась в сливную яму

«Сын чудом остался жив»: в Новосибирске ребёнок упал в открытый колодец

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX