«Попутчики ему чем-то не понравились»: суд отправил на лечение пенсионера, напавшего с мачете на пассажиров поезда

Суд отправил на принудительное лечение сибиряка, который набросился с мачете на пассажиров поезда. Фото: скриншот с видео t.me/IrinaVolk_MVD

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес решение по делу о нападении на пассажиров поезда и сотрудника следственного изолятора. Набросившегося на них мужчину обвиняли в покушении на убийство двух лиц, а также применении насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Первую статью 69-летний житель Томска получил за то, что ночью 30 января 2025 года в поезде «Томск - Адлер» на перегоне «Каргат-Барабинск» накинулся с мачете на своих соседей по купе.

Появилось видео задержания томича с мачете в поезде «Томск-Адлер»

- Тогда мужчина ехал в Казань к родственникам. Вместе с ним в купе находились 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. При этом конфликта между попутчиками не было, но фигуранту они чем-то не понравились. Сначала он попросил их выйти из купе, а когда те отказались, то схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину, - ранее рассказывал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Другие пассажиры помогли пострадавшим покинуть купе. А сотрудники Росгвардии и транспортной полиции обезвредили дебошира на станции Барабинск.

Вторую статью фигурант получил за то, что ударил сотрудника в СИЗО во время осмотра камеры. Произошло это в феврале 2025 года.

Во время разбирательства суд назначил психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что в момент совершения преступлений мужчина страдал временным психическим расстройством. Из-за болезни он не мог осознавать свои действия и контролировать их. Поэтому мужчине назначили принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице. Решение суда еще не вступило в законную силу.

