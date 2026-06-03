«Бил сутки и побрил налысо»: суд обязал мажора из Казахстана вернуть сына бывшей девушке, обвинившей его в побоях

Девушка пытается вернуть сына домой. Фото: предоставлены Анастасией Степашкиной

Новосибирский районный суд встал на сторону Анастасии Степашкиной, которую, с ее слов, бывший парень жестоко избил, обрил ее налысо и удерживал десять дней. Сибирячка уверяет: мажор также забрал у нее сына и не давал общаться. Суд определил место жительства ребенка с матерью на время разбирательств, однако отец ребенка обжаловал это решение. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ИЗБИВАЛ, ПОБРИЛ НАЛЫСО И УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ»

Напомним, жительница Новосибирска Анастасия Степашкина познакомилась с будущим отцом своего ребенка около девяти лет назад в Усть-Каменогорске, когда ей было 16 лет. Позже отношения продолжились, девушка приезжала в Казахстан, бывала в семье мужчины, у пары родился сын.

По словам родственников Анастасии, после рождения ребенка отношения в паре не сложились. В итоге Анастасия с сыном жили в Новосибирске, а ее бывший ухажер - в Казахстане.

В апреле 2026 года Анастасия с трехлетним сыном приехала в Казахстан к семье бывшего, чтобы мальчик повидался с родными.

— Настя с сыном гостили там неделю. В ночь на 10 апреля перед вылетом в Новосибирск Р. взял телефон Насти без ее разрешения, нашел переписку с парнем и устроил сцену ревности. Стал избивать Настю, побрил налысо и угрожал убийством. Он избивал ее сутки, а нам писал: «У нее все в порядке, она заболела, не может говорить», — рассказывала КП-Новосибирск тетя Анастасии Анжела.

Анастасия повезла сына показать бабушке, за день до отлета на нее напал бывший. Фото: предоставлены Анастасией Степашкиной

Десять дней, со слов семьи Анастасии, девушку держали в доме бывшего, затем разрешили уехать в Россию, но без сына.

«СЫН ДО СИХ ПОР НАХОДИТСЯ В КАЗАХСТАНЕ»

В ходе разбирательств в мае 2026 года Новосибирский районный суд встал на сторону Анастасии Степашкиной и выдал исполнительный лист, согласно которому до завершения разбирательства ребенок должен находиться с матерью.

Документ был направлен в Алматы, где сейчас находится мальчик. Однако фактически решение не было исполнено — ребенок остается в Казахстане. Отец ребенка не согласился с решением российского суда и подал жалобу, заявив, что его не уведомляли о судебном процессе.

В результате материалы дела были переданы в областной суд. Рассмотрение жалобы назначено на 8 июня. До этого момента окончательное решение по спору о месте жительства ребенка не принято.

Анастасия Степашкина утверждает, что на фоне продолжающегося судебного процесса у нее также сохраняются сложности с общением с сыном.

— Мой сын до сих пор находится в Казахстане. Мне не дают с ним общаться, не отвечают на звонки и не берут трубку. Также его отец подал в Алматы иск об определении места жительства ребенка. Суд по этому вопросу уже состоялся. Однако рассматривать его иск не стали — процесс был приостановлен, поскольку судебное разбирательство уже проходит в России., — прокомментировала Анастасия.

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