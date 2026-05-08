«Бил сутки, побрил налысо»: россиянка обвинила мажора из Казахстана в похищении и побоях

Девушка обвинила бывшего парня в избиении и похищении сына в Казахстане. Фото: Предоставлены Анастасией Степашкиной

Анастасия Степашкина познакомилась с Р. 9 лет назад: тогда девушке было 16 лет, она приезжала в Усть-Каменогорск в гости к бабушке на каникулы. Вскоре пара начала встречаться. Парень из богатой семьи звал ее замуж, но девушка не была готова к переезду в Казахстан. Анастасия мечтала пойти по стопам родителей и стать врачом, поступила в вуз. Девушка продолжала встречаться с Р., даже ездила в гости к его семье в Алма-Аты.

В 21 год Анастасия забеременела от Р., у них родился сын.

- Но Р. отказался жениться на Насте, почти не участвовал в жизни ребенка: высылал по 10 тысяч рублей раз в несколько месяцев, и на этом все. Настя пыталась сохранить нормальные отношения ради ребенка: несколько раз в год она ездила к маме Р. с сыном, они были рады увидеть внука, - рассказала КП-Новосибирск Анжела, тетя девушки.

Анастасия повезла сына показать бабушке, за день до отлета на нее напал бывший. Фото: Предоставлены Анастасией Степашкиной

В апреле 2026 года Анастасия с 3-летним сыном в очередной раз поехали к семье Р. в Казахстан. По приезду бывшую девушку встретил Р.

- Настя с сыном гостили там неделю, отметили день рождения Р. В ночь на 10 апреля перед вылетом в Новосибирск Р. взял телефон Насти без ее разрешения, нашел переписку с парнем и устроил сцену ревности. Стал избивать Настю, побрил налысо и угрожал убийством. Он избивал ее сутки, а нам писал: «У нее все в порядке, она заболела, не может говорить», — говорит Анжела.

Родные сибирячки уверяют: десять дней девушку держали в доме бывшего, за это время его родственники пытались залечить ей следы побоев и полученные травмы. Отпустили Анастасию 22 апреля:

- Я никогда не препятствовала общению отца с сыном, говорила ребенку об Р. только хорошее. Даже не представляла, что наше общение с Р. может обернуться таким адом! Когда он бил меня, я держалась из последних сил, понимала, что нужно выжить ради сына. Р. заставлял изобразить на камеру, якобы я сама себе обрила волосы, встать на колени и просить прощения за неверность. Я соглашалась на все условия, которые выдвигал Р., только чтобы я могла улететь живой из Казахстана, оставив им сына, - сообщила КП-Новосибирск Анастасия Степашкина.

Родные девушки были в ужасе, увидев девушку в аэропорту - с синяками, лысую с платком на голове. Правый глаз Анастасии был травмирован, родные повезли ее в больницу. Медики диагностировали разрыв сетчатки, следы побоев и травму головы с сотрясением головного мозга.

- Насте сейчас нужно спасти зрение: из-за полученных травм ей предстоит дорогостоящая операция. Кроме того, после всех издевательств у Насти диагностировали посттравматическое расстройство, у нее начались панические атаки. Бывший парень перед ее отъездом угрожал ее убить и закопать — все это происходило при его родственниках. У нее забрали дорогостоящую медицинскую линзу, оформили на нее кредит для оплаты обратного билета. В итоге Насте отдали только паспорт, билет и отправили ее в Россию. В Новосибирске мы сразу пошли в полицию, в СК, в опеку, к детскому омбудсмену. Также обратились к правозащитному фонду «Не молчи» в Казахстане, обратились в МИД РФ, наняли адвокатов в Казахстане и в России. Все заявления подавали начиная с 24 апреля в России и с 29 апреля в Казахстане. 4 мая в Алма-Аты прошло заседание суда, где мы попросили об уголовном преследовании Р., - сообщила Анжела, тетя девушки.

Анастасию обрили налысо и серьезно травмировали глаз. Фото: Предоставлены Анастасией Степашкиной

В понедельник, 4 мая, суд в Алма-Аты назначил мужчине штраф по административной статье о «профилактике домашнего насилия», адвокат потерпевшей ходатайствовал о возбуждении уголовных дел за избиение, похищение.

В ответ Р. записал видеообращение в соцсетях:

- Сейчас бывшая моя гражданская супруга Анастасия Степашкина ведет просто травлю в интернете меня и моей семьи. О нашей семье пишут всякие гадости, мне пишут всякие гадости – о том, что я монстр, что я ее избивал. Что я побрил налысо, что я ее бил, истязал, что является неправдой. Для этого у меня есть все доказательства, которые я предоставил полиции города Алма-Аты. Нашего сына я не удерживаю, он с самого детства воспитывается в нашей семье. Периодически летает туда, на ту сторону, где он воспитывается прабабушками. Полностью ребенка я содержу, у меня есть все чеки о переводах, постоянно передавал ей наличку. Непонятно, почему до судебного разбирательства уже идет травля меня и моей семьи. Я призываю не верить одной стороне конфликта и дождаться решения прокуратуры. Еще раз повторю, что Анастасию никто не держал в плену.

По словам родных Анастасии, сейчас она мечтает вернуть себе сына: они уверяют, что мальчик воспитывался в России:

- От нас прячут ребенка, нам его не показывают, не дают даже с ним поговорить по телефону. Даже участковому через окно его показали. После огласки другие девушки, пострадавшие от Р., стали писать о насилии с его стороны. Сейчас следователями в Алма-Аты возбуждено уголовное дело, мы будем добиваться справедливого расследования и возвращения ребенка Анастасии. Мы подали иск на определение места жительства ребенка и алименты в суд, надеемся на скорое и справедливое решение, - говорит Анжела, тетя пострадавшей девушки.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Что касается ребёнка, то здесь будет действовать Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года и Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года. Уполномоченным органом от России по этим конвенциям является Министерство просвещения РФ. С помощью Минпросвещения РФ нужно инициировать судебный процесс в Казахстане для признания удержания малолетнего ребенка незаконным, - объяснил адвокат Константин Зиновьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчик испытал сильный стресс»: сибирячка вернула сына, которого похитил её бывший муж-австралиец

«Нам велели: «Забудьте о ребенке»: приемная семья пытается вернуть девочку, которую родная мать незаконно вывезла в Таджикистан

«Бил, набросился с лопатой»: под Новосибирском мужчина напал на бывшую жену

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX