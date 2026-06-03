Уникальная история узника концлагеря, рассказанная им «Сибантрациту»

Виктор Никифорович Дыханов. Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Людей, часть жизни которых заняла Великая Отечественная война, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем ценнее их воспоминания и наша благодарность за страдания, которые им пришлось перенести. Накануне Дня Победы сотрудники «Разреза Колыванского» навестили Виктора Никифоровича, поздравили с наступающим праздником и услышали его непростую историю - историю выживания, стойкости и веры в лучшее.

Детство за колючей проволокой

Виктору было 5 лет, когда началась война. В 1943 году его вместе с матерью и отчимом вывезли из оккупированной Украины, города Николаева, в немецкий трудовой лагерь. Он располагался вблизи деревушки Хафнерлюден, на территории современной Австрии.

- 7 лет мне было, когда я попал туда, - вспоминает Дыханов. - Должен был пойти в школу, но попал совсем в другое место. Лагерь был небольшой, человек 150. Были не только русские: французы, англичане, бельгийца помню одного. Жили в зданиях на несколько этажей. На верхних жили мужчины, на нижних - женщины и дети. Мы с мамой спали на одной кровати.

Родители трудились с утра до вечера на деревоперерабатывающем предприятии. Отчим был столяром, изготавливал окна, двери и другие предметы мебели. А маленький Витя с другими детьми оставался в лагере и каждый раз с волнением и надеждой ждал возвращения мамы и отчима с работы.

Те годы отпечатались в памяти навсегда: ощущение постоянной тревоги, голода, неопределенности. Мальчик не понимал, почему все так, почему нет дома, почему мама такая уставшая. Но даже тогда он научился ценить простые радости: улыбку матери, кусочек хлеба.

Вся война прошла за колючей проволокой. А после освобождения семью ждала новая беда: их отправили в Сибирь как «врагов народа».

Виктор Никифорович бережно хранит фотографию родителей. Своего отца, Никифора Викторовича, он совсем не помнит: его расстреляли в 1938 году. Фото: Из архива В. Н. Дыханова

Из Европы в Сибирь

Путь на родину оказался долгим и мучительным. Отчима забрали первым - в трудармию. А Виктор с матерью несколько месяцев ждали отправки - нужно было восстановить взорванный железнодорожный мост. Его чинили советские солдаты.

- Ехали в товарных вагонах, - рассказывает Виктор Никифорович. - День-два едем - и потом долго стоим. Вагонов много: людей очень много отправляли, не только из нашего лагеря, но паровозов не хватало. Лето было хорошее, теплое! Помню, как на границе с Молдавией, на станции Унгены, рядом было болото - лягушки так квакали, что вечером невозможно было спать. Это я хорошо запомнил.

Когда прибыли в Одессу, Дыхановы думали, что вот-вот окажутся дома, но их поместили в перегрузочный сборный лагерь. Люди ждали неделями без объяснений и новостей. Лишь через месяц подогнали новый состав - те же товарные вагоны, но уже с нарами и печками. Куда везут - никто не знал.

Только в ноябре добрались до Новосибирска. Но на этом путь не закончился.

- Наши четыре вагона отцепили, печи сказали не топить. Мы уже думали - все, приехали! Но потом нас отправили дальше, - продолжает ветеран. - Так мы оказались в Черепанове. Холод был жуткий. Нас долго держали на перроне, не пускали внутрь вокзала. А я был совсем неподготовленным, с юга же приехал: легкое пальтишко и ботиночки. Попробуй в ноябре там постой… Мать накрутила на меня платки разные, а ноги все равно промерзли. Я уснул, и разбудить меня там не смогли. Очнулся уже в больнице и чуть с ума не сошел: белая комната, под одеялом лежу. Заболел очень сильно тогда скарлатиной, полтора месяца пролежал.

Новая жизнь в чужом регионе

Так Виктор Никифорович с матерью оказался в Черепановском районе Новосибирской области. Женщина пошла работать в колхоз, а жили Дыхановы в небольшом домике - приютил бедную семью одинокий старик. В 1946 году отчиму удалось отыскать их. Дыхановы купили небольшой барак в поселке Листвянский Искитимского района и переехали туда.

На тот момент Виктору было уже 10 лет, но он не умел ни читать, ни писать - пропустил годы учебы, да и матери было не до обучения ребенка. Все лето без выходных мальчик занимался с учителем: учил буквы, читал, заучивал стихи наизусть. Осенью пошел сразу в 3-й класс.

- Математика давалась с трудом, а вот читать и писать научился на отлично, - улыбается Виктор Никифорович. - Я вот и сейчас читаю книги и нахожу в них ошибки.

Виктор окончил 7 классов, но продолжить учебу не смог.

- Дальнейшее обучение тогда было платным - 75 рублей за полугодие, - уточняет ветеран. - Отчим сказал, что денег нет, нужно работать. Ну я и пошел.

Так началась трудовая жизнь Виктора Никифоровича. Сначала работал монтером радиоузла. Потом предложили пройти курсы в Новосибирске, отучился на механика.

- И все это без документов. Паспорт я получил уже в 20 лет, после того как нас реабилитировали. По этой же причине я не служил в армии, - продолжает Виктор Никифорович. - Пока работал монтером, помогал сотрудникам почтового отделения в Черепанове. Все делал: и сортировал письма, и штамповал, и носил отправления на вокзал.

Так он освоился в этой профессии, что спустя время ему предложили стать начальником почты. Но однажды товарищи уговорили его перейти в шахту - зарплаты там были в разы выше.

Горное дело для сильных людей

- Тогда на почте я получал 360 рублей, - вспоминает он. - Мне говорят: «Что ты тут сидишь? Иди в шахту, там зарплаты в разы выше». Я подумал-подумал и решил уволиться. Устроился в Листвянские шахты машинистом подземного электровоза и сразу получил 950 рублей за первый месяц.

Виктор Никифорович во время работы в шахте. Фото: Из архива В. Н. Дыханова

Профессиональный путь Виктора Никифоровича был непростым и извилистым, как и вся его жизнь. Спустя время ему снова предложили возглавить почтовое отделение, уже более крупное - на станции Евсино. Но Дыханов решил вернуться на родину, на Украину. Работал некоторое время на судостроительном заводе, но потом вернулся обратно. Участвовал в строительстве жилого микрорайона в Линево, здесь же ему выделили квартиру.

В последние годы перед пенсией Виктор Никифорович вновь вернулся в шахту. Здесь, под землей, он доработал до заслуженного отдыха, оставив после себя след в истории предприятия и в памяти коллег.

На протяжении всего жизненного пути Виктора Никифоровича его верной спутницей была жена Альвина Давыдовна - она поддерживала его во всех начинаниях. Вместе они переезжали, преодолевали трудности, растили двоих сыновей - их союз выдержал испытания временем и горем. Еще в советские годы старший сын Дыхановых трагически погиб, но младший остался рядом, он тоже живет в Линево.

У Дыхановых двое внуков и один правнук. День Победы в семье - особенный праздник: за столом собираются все поколения, слушают рассказы ветерана, рассматривают старые фотографии.

Есть у Виктора Никифоровича еще один значимый праздник - День шахтера:

- Все-таки 25 лет в общей сложности провел под землей. В этот день стараюсь приехать в Листвянский, встретиться со знакомыми, повспоминать былые годы.

И этой встрече с нынешними сотрудниками угольной компании был искренне рад:

- Сильно тронут вниманием. Спасибо компании за то, что не забывает про нас, ветеранов. Так тепло на душе стало от беседы с вами.

История Виктора Никифоровича Дыханова - это история целой эпохи. Его стойкость, трудолюбие и доброта - пример для всех нас. И пока мы помним такие истории, память о подвиге нашего народа остается живой, передаваясь из поколения в поколение.