«Он весь рыжий, не похож на маму»: в Новосибирском зоопарке у дымчатых очковых лангуров родился детеныш

В Новосибирском зоопарке появился на свет детеныш дымчатого очкового лангура. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило - пополнение: там у дымчатых очковых лангуров родился детеныш.

- Главная особенность малыша – его яркий огненно-рыжий окрас. Он совсем не похож на своих маму и папу и других взрослых особей, которые имеют серебристо-коричневую шерсть, - поделились в Новосибирском зоопарке.

Сейчас малыш находится под присмотром матери и постепенно привыкает к новой обстановке.

Для сотрудников зоопарка рождение нового животного стало важным событием, так как этот вид приматов считается редким и в естественной среде обитает в лесах Юго-Восточной Азии. Такие случаи подтверждают успешность работы специалистов по сохранению редких видов животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мамы держат малышей поближе к себе»: в Новосибирском зоопарке детеныши родились сразу у двух самок манула

«Вовсю исследует мир»: у единственной в России пары золотистых такинов родился детеныш

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX