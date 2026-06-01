«Мамы держат малышей поближе к себе»: в Новосибирском зоопарке детеныши родились сразу у двух самок манула

Сразу у двух самок манулов случилось пополнения случилось в семействе манулов Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Манулята, появившиеся на свет еще в апреле, начали понемногу выходить из укрытий. На днях детеныши манула Лоло впервые ненадолго показались на людях – робко выглянули из домика в сопровождении мамы. Лоло внимательно и серьезно озиралась по сторонам, следя за посетителями и фотографами.

Чуть позже на прогулку вышла и вторая самка Адель со своим потомством. Она вела себя также настороженно, держа малышей поближе к себе. Сколько всего котят прячется внутри – пока остается загадкой. В этот период не стоит тревожить животных, так как маленькие котята манула очень уязвимы и подвержены инфекциям. Они должны находиться в безопасной среде.

В Новосибирском зоопарке сразу две самки манула принесли потомство

– С каждым днем котята проводят все больше времени на улице, причем предпочитают гулять в вечернее время – это соответствует их природным биоритмам, – сообщили в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Каждый появившийся на свет котенок увеличивает шансы на сохранение этого редкого вида. Мамы-манулы отличаются невероятной заботливостью и терпением. В укрытии обычно рождается от двух до шести котят.

– Первое время самка почти не покидает их, согревая и выкармливая. Позже она приносит живую добычу, обучая малышей охотничьим премудростям, – объяснили в Новосибирском зверинце.

Остается ждать, когда котята наберутся смелости и выйдут на полноценную премьеру перед посетителями.

