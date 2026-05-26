«Девочки говорили, что их били жезлами по рукам»: под Новосибирском инспектор Гусев обжаловал приговор за ДТП со школьницами

В ходе погони девочки наехали на покрышку и перевернулись. Фото: Предоставлено родственниками бывшего полицейского

Под Новосибирском суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС Александру Гусеву, который в 2021 году случайно застрелил Векила Абдулаева и попал под уголовное дело о превышении служебных полномочий. Напомним, тогда после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина его признали невиновным. Но спустя три года — 3 июля 2024 года — случился новый скандал, в котором оказался замешан экипаж Александра Гусева.

Известно, что в тот день полицейские дежурили в поселке Станционно-Ояшинский. Там же вместе со своей подружкой каталась 13-летняя Настя*, которая приехала из Новосибирска к бабушке на каникулы. Девочки поехали кататься с одним шлемом, без мотозащиты и водительских прав. Версия обвинения о том, что происходило дальше, изложена в материалах уголовного дела:

- 3 июля 2024 года сотрудники ГИБДД при исполнении на служебном авто преследовали двух несовершеннолетних девочек на питбайке. В ходе преследования они вытесняли питбайк с проезжей части и нанесли водителю удары по руке. В результате этих действий девушка не справилась с управлением, питбайк врезался в препятствие и опрокинулся, - сообщается в материалах дела.

По словам школьницы, она проехала 35 метров и врезалась во вкопанное колесо, затем они с подружкой «пролетели больше 5 метров» и ударились, а мотоцикл врезался в столб. Прохожий вызвал скорую, на шум прибежали еще трое человек. Детей доставили в больницу, у 13-летней Насти нашли перелом левой кисти, вторая девочка отделалась синяками и ссадинами.

- Пострадавшие получили телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. При этом суд исключил из обвинения признак «причинение тяжких последствий», поскольку вред средней тяжести, - сообщается в материалах дела.

По результатам внутренней проверки МВД полицейских задержали, Гусева отпустили под подписку о невыезде, а его напарника Баранова отправили в СИЗО с формулировкой «может оказать давление на свидетелей». Следователи опросили свидетелей и возбудили уголовные дела о превышении полномочий с использованием служебного положения. Обвиняемые Александр Гусев и Виталий Баранов вину не признали, по их версии погони не было, а ДТП они не видели.

- По словам Евгения Гусева, днем 3 июля они заметили детей на питбайках на основной дороге, от мотоциклов поднялась пыль. Тогда они поехали за мотоциклистами, но потеряли их из виду. Как потом выяснилось, девочки свернули на соседнюю улицу и угодили в ДТП, но экипаж этого не видел. Они в этот момент преследовали других нарушителей, 25 минут ездили по поселку и искали их, потом обнаружили припаркованный питбайк у здания почты. Гусев еще пытался выяснить, нужно ли его забирать на штрафстоянку, — рассказала КП-Новосибирск жена напарника Гусева.

Родители пострадавших девочек добивались, чтобы полицейских наказали за бездействие: потребовали компенсацию по полмиллиона рублей на каждого ребенка.

- Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших как на предварительном следствии, так и в суде, показаниями свидетелей – тех, кто наблюдал преследование, и тех, кто прибыли на место ДТП, в том числе – сотрудников скорой. Вину подтверждают записи с камер наблюдения, зафиксировавшие движение патрульного автомобиля и питбайка, перепиской Баранова о погоне и иными материалами уголовного дела, - сообщил источник КП-Новосибирск.

Адвокат Гусева и Баранова заявлял ходатайства об опросе всех свидетелей, просмотре видеозаписей со служебного регистратора, нагрудных регистраторов и частных видеокамер на соседних домах.

- Большинство ходатайств были отклонены. По делу не было независимой автотехнической экспертизы, а сам мотоцикл три месяца простоял в гараже у дедушки Насти*, прежде чем попал на экспертизу. В суде мы видели видео с камер самой патрульной машины, где видно, что полицейские едут на расстоянии от девочек. Слова детей о том, что их якобы били жезлом на скорости, ничем не подтверждены, экспертиза не нашла следов эпителия на жезле. Видеозапись со служебного регистратора авто была сразу изъята, нагрудные видеорегистраторы ДПС никто не смотрел, впоследствии все видео удалили с серверов. Один из свидетелей говорил, что машина ДПС свернула с улицы, где было ДТП. Суд допросил третьего полицейского, который в тот момент был с ними на дежурстве, – тот отрицал погоню за питбайком и слова девочек, но суд ему не поверил как бывшему коллеге Гусева, — говорит адвокат Дмитрий Колобаев. – Родители девочек не понесли никакого наказания за травмы детей и нарушение ПДД.

Бывшие старшие лейтенанты МВД подали иски о незаконном увольнении, суд отказал им в восстановлении на работе. Гособвинитель запросил сроки по 8 и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима для обвиняемых. Мошковский районный суд вынес приговор 13 апреля 2026 года:

- Баранову Виталию и Александру Гусеву назначены наказания в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима каждому. Дополнительно они лишены права служить в МВД РФ на срок в 2 года каждый. Баранов В.А. и Гусев А.В. лишены званий «старший лейтенант полиции». Гусев А.В. взят под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил, — сообщил Мошковский районный суд.

Суд оставил родственникам девочек право самим подать иски о компенсации вреда здоровью и морального вреда в гражданском порядке. Родные и адвокат полицейских не согласились с приговором, подали апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

*Имена изменены

