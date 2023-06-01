2 года назад Новосибирск потрясло убийство полицейским 19-летнего Векила Абдуллаева: чем в итоге закончилась эта история

В конце мая 2021 года инспектор ГИБДД нечаянно застрелил Векила Абдуллаева. Фото: Стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова/Соцсети

2 года назад на всю страну прогремели резонансные новости о гибели 19-летнего Векила Абдуллаева, которого во время задержания в Мошковском районе - под Новосибирском - застрелил инспектор ДПС, 38-летний Александр Гусев. Ранение в голову парень получил 28 мая 2021 года, еще через два дня скончался. Сначала полицейскому вменили две уголовные статьи и отправили под стражу, но через год признали невиновным. Вспоминаем, как разворачивались события и чем в итоге закончилось одно из самых громких дел в криминальной истории Новосибирска.

«ТЫ ШМАЛЬНУЛ В НЕГО!»

Вечером 28 мая 2021 года сотрудники ГИБДД Денис Букин и Александр Гусев заметили на трассе Томск - Новосибирск возле поселка Мошково чересчур затонированную «Тойоту». Полицейские потребовали остановиться. Рассказы очевидцев тогда расходились. Гаишники утверждали, что автомобиль пронесся мимо на высокой скорости. Друзья Векила, ехавшие с ним в машине, уверяли, что не видели взмах жезла и даже не заметили за собой погоню. Остановились у кафе, чтобы сходить в туалет, и тут их якобы задержали ни за что. Клялись, что ничего не нарушали и все были трезвые, а от инспекторов, мол, как раз пахло алкоголем.

Сначала по соцсетям разлетелось видео, снятое самими парнями. Один из сотрудников ГИБДД прижимал к капоту Векила, истекающего кровью. Следующий кадр - оператор кричит: «Ты шмальнул в него, дура!» И всем понятно, что полицейский выстрелил в парня.

Парень скончался в Мошковской больнице. Фото: Соцсети

Позже появилось другое видео - полное, беспристрастное. На тех кадрах было четко видно, как из затормозившего авто выскочили двое парней, а третий замешкался и остался на месте. Спустя несколько секунд со включенными мигалками и сиренами прилетела полицейская «Лада» (как можно было не увидеть такую погоню - загадка). Перед ее капотом и случилась потасовка: полицейский заломил руки одному из молодых людей, достал пистолет… Друзья пытались отбить у него Векила. Прогремел выстрел. Видно было, что полицейский сам был шокирован, что нажал на курок. Нажал, как говорил, случайно.

После этого Следственный комитет оперативно возбудил в отношении Гусева два уголовных дела: за причинение тяжкого вреда по неосторожности и превышение должностных полномочий.

УГРОЖАЛИ ВСЕЙ СЕМЬЕ

Векила доставили в больницу, но там он скончался. На следующий день после смерти Абдуллаева суд отправил инспектора под арест на два месяца. Семью Гусева взяли под госзащиту, дом охраняли, потому что в их адрес начали сыпаться реальные угрозы. На суде гаишник заявил, что ему угрожали на очных ставках, говорили: «Стреляйся!» и «Молись».

Отец погибшего Векила Абдуллаева, предприниматель, был известен в азербайджанской диаспоре Новосибирска. После смерти диаспора устроила флешмоб: соотечественники распечатали 40 фотографий Векила и, взяв их в руки, сделали коллективное фото. Даже устраивали автопробег и митинг. И была информация, что даже окружали полицейский участок, требуя выдать им Гусева. Впрочем, напрямую потом родные Векила последнее отрицали, объясняя, что собрались тогда на улице, так как у них такие традиции -объединяться, когда случается горе, а они как раз узнали о смерти Векила в больнице. Ну и конечно, они требовали наказать сотрудника МВД.

В соцсетях азербайджанцы устроили целую пиар-кампанию в поддержку своего земляка, чем только добавили масла в огонь. Фото: Группа «В Азербайджане»

ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ

Дело развернулось на 180 градусов, когда в него вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил отпустить инспектора Гусева из-под стражи и обратить внимание на друзей Векила Абдуллаева - Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, ведь они оказали сопротивление полицейским. Почему все еще на свободе? Азербайджанскую общественность это вновь возмутило. Но позже страсти утихли. Особенно когда стала известна биография Курбанова.

Оказалось, пока сюжеты о Векиле показывали по телевизору, местный житель Евгений Кривошеев узнал своего обидчика, которого искала полиция. Кривошеев утверждал, что еще в октябре 2020 года Курбанов со своим братом Туралом избил его за то, что тот сделал им замечание за парковку на газоне, и вымогал деньги.

Прокуратура посчитала приговор мужчинам необоснованным. Фото: Мария НОВИКОВА

Спустя год после роковой стычки тем, кто оказал сопротивление полиции, зачитали приговор. Туда же вошло наказание и за нападение на Кривошеева. В итоге Руслану Курбанову дали больше 4 лет в колонии-поселении, Илькину Исмаилову - 1 год и 5 месяцев. Туралу Курбанову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Двух последних от наказания освободили, потому что на время следствия они были заключены под стражу.

22 мая 2022 года уголовное дело в отношении Александра Гусева закрыли. Суд постановил, что он в тот день действовал в рамках закона. Его адвокат заявил, что Гусев может рассчитывать на реабилитацию и вернется к работе в ГИБДД. Но сам Гусев от комментариев в СМИ отказался: так и остается загадкой, служит ли он в органах.

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