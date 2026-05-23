«Переносят лютые морозы и ходят следом за человеком, как собаки»: сибиряки выращивают на ферме ручных страусят

Новосибирцы открыли страусиную ферму и разводят ручных эму. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

Сибиряки Виталий и Ольга Долговы выращивают страусов в селе Новолуговое под Новосибирском. Хотя раньше никакой экзотики в их хозяйстве не было — разводили кур, индюшек и другую птицу, построили инкубатор и продавали цыплят.

Виталий и Ольга завели страусов 10 лет назад. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

- Нам с женой очень нравились страусы — это необыкновенно красивые, грациозные птицы. Когда мы решили, что будем их разводить, поехали в Краснодар и купили двух месячных птенчиков африканского страуса. Год мы ждали, пока узнаем пол: оказывается, различить пол у страусов невозможно, пока самка не начнет нести яйца. Оказалось, что у нас — мальчик и девочка.

Все заботы о птицах взяла на себя Ольга:

- Жена и кормит их, и за молодняком смотрит, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Долгов.

Африканские страусы (слева) переносят морозы, эму (справа) менее ревнивы. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

Экзотические птицы вымахали под два метра и удивили соседей: люди стали напрашиваться в гости к сибирякам. А потом у фермеров побывали и чиновники местной администрации, и, конечно, другие фермеры.

Сейчас у Виталия во дворе — большой курятник и загоны для птиц, где он собрал целый зоопарк: павлины, цесарки и даже эму.

Австралийские эму требуют зоны для выгула. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

- Австралийские эму достигают полутора метров в холке, птенцов нам привезли от заводчиков из Краснодара. Мы специально сделали одного из птенцов ручным – поселили с людьми, он стал преданнее собаки, всюду ходил за людьми, так как видел в них маму. Но если страусов пара – они не будут бегать за человеком, так устроена природа, - рассказал Виталий Долгов.

Некоторые экзотические птицы живут в неотапливаемом вольере даже в лютые морозы: оказалось, что африканские страусы могут спокойно гулять при -40 градусов благодаря мощной жировой прослойке. Австралийские эму оказались теплолюбивее и при -15 градусов уже прятались в помещение. Настоящим испытанием для заводчика стал брачный период:

Птенцы, выросшие в одиночестве становятся ручными. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

- Эму выводят птенцов с декабря по март, африканские страусы несут яйца с июня по август, приносят порядка 20 яиц. До момента появления птенца из яиц у «африканцев» проходит 56 дней, у эму – более двух месяцев. Оба вида становятся более опасны – эму подпрыгивают и лягают обидчиков ногами, могут перепрыгнуть через забор. Африканские страусы пинают ногой, как футболисты – сила удара такая, что в природе могут убить льва. Птиц поменьше могут просто раздавить, однажды двумя пинками они распахнули ворота загона. В обычное время они спокойны. Но и охранять их не надо – не хуже любой собаки, - рассказал фермер Виталий.

Фермер признался, что разведение страусов не приносит дохода. Зато семья получила участок в три гектара земли, прошла обучение в школе экологического туризма и создала эко-тропу с вольерами для фазанов, павлинов, цесарок, страусов, эму и животных.

- Главный миф про страусов – что при приближении опасности он прячет голову в песок. Конечно, никакую песочницу мы им не ставили! Просто страусы, когда спят, то вытягивают голову к земле и слушают колебания почвы. Чтобы в случае опасности сразу проснуться и убегать. Также я видел, что в Таиланде туристов катают на страусах, я бы в жизни не сел на него. Злой страус очень опасен и легко поломает кости обидчику, - объясняет Виталий.

Крупные птицы не шумят и уживаются с другими. Фото: Предоставлено Виталием Долговым

Сейчас сибиряк выставил в интернете объявление о продаже птенцов страусов: мужчина просит 20 тысяч рублей за птенца. Чаще страусов покупают контактные зоопарки, туристические базы и частные заводчики со всей страны. Однако содержать экзотическую птицу в доме или на обычной даче не получится.

- Нам часто звонят, спрашивают, можно ли нам эму в квартиру? Это не подходит, для птицы нужен крытый курятник два на два метра и большая зона выгула, не менее 25 метров. Она работает как «взлетная полоса», птице нужен разбег, иначе ноги атрофируются и эму погибнет. В остальном это идеальные соседи – шума и запаха почти нет. Эму в брачный период издают звуки – самки тихо бурчат, а самцы тихо хрюкают, только так их и можно отличить. Страусиные яйца мы не продаем и на мясо их не разводим – жалко трогать этих грациозных созданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лигр в верблюжьем мире»: в Новосибирской области появилось животное, которое разобьет ваши сердечки

Новосибирец делит дом… с 80 ядовитыми пауками

«Гости их боятся»: сибирячка живёт в квартире с 30 змеями, совой и белками

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX