«Лигр в верблюжьем мире»: в Новосибирской области появилось животное, которое разобьет ваши сердечки

Уарисо приехал на ферму из Новосибирского зоопарка. Фото: предоставлено Анастасией

Уарисо - смесь обаяния и милоты, если по-научному - межвидовый гибрид альпаки и ламы. Именно такой необычный зверь появился на страусиной ферме в Коченевском районе Новосибирской области. Откуда в нашем регионе такая экзотика, узнавала КП-Новосибирск.

МЕНЯЕМ СТРАУСА НА УАРИСО

Выразительные глаза, острые ушки и милая мордашка. Именно так выглядит двухлетний уарисо Захар. История его началась в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Его родителей изначально и не думали скрещивать. Альпаку подселили к ламе, полагая, что те станут лучшими друзьями, но не тут-то было. Случилась любовь, и на свет появился гибрид уарисо. Недавно малыша передали на страусиную ферму.

- Мы произвели обмен с зоопарком: туда - австралийских эму, а оттуда - уарисо. Мы, конечно, рады такому пополнению. Считаем, что наш Захар - что-то вроде лигра в мире верблюжьих, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, работник фермы.

Захар - что-то вроде лигра в мире верблюжьих. Фото: предоставлено Анастасией

Как новичок перенес переезд? Сильно горевал, но только один день. Уарисо ни с кем не общался, не шел на контакт. Но работники фермы знают проверенный метод: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Прямо перед носом уарисо начали кормить других животных!

- Кормили при нем остальных животных вкусняшками, тогда он очень быстро заинтересовался происходящим. Уже на следующий день ждал нас с открытым ртом, активно попрошайничая! - вспоминает сибирячка.

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОТОМСТВА

Пока гибрид ламы и альпаки живет на ферме среди страусов. Подружки у него нет, да и потомства ждать не придется, по крайней мере об этом заявляют некоторые зоологические источники.

- Есть слух, что уарисо наследует от родителей не самое лучшее. От альпаки - слабую спину, от ламы - грубую шерсть. Будет ли он отцом, тоже пока не ясно. Принято считать, что уарисо не могут давать потомство, - объясняет сибирячка.

При этом выглядит зверь очень мило. У него большие красивые глаза, за которые и любят этих животных.

- Захар очень галантен, аккуратно берет угощения, за плевками замечен не был. Каждый, кто посещает нашу ферму, отмечает его красивые глаза. Не зря говорят: «Глаза - зеркало души». Это прямо про нашего Захарушку! - улыбается Анастасия.

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