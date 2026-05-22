«Ударился головой о бортик - спасти не удалось»: в Новосибирске бабушка подростка, упавшего в траншею, отсудила миллион

С компании взыскали 1 000 000 рублей в пользу бабушки погибшего

Суд постановил выплатить компенсацию бабушке 17-летнего подростка, который 19 мая 20025 года упал в коммунальную траншею у киоска с шаурмой. Школьник ударился головой о бетон, врачи спасти его не смогли - парень умер в больнице. Позже выяснилось: по версии следствия, рабочие, ремонтировавшие теплотрассу, не оградили опасное место и не установили предупреждающие знаки. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«РАЗВЕРНУЛСЯ И УПАЛ»

Напомним, трагедия произошла на улице Бориса Богаткова, 45. Возле киоска, где продают шаурму, коммунальщики вырыли яму. Никаких ограждений, никаких предупреждающих лент там, по версии следователей, не было. Просто открытый котлован посреди зоны, где ходят люди.

17-летний подросток подошел к киоску, а потом развернулся, сделал шаг, оступился и рухнул в эту яму.

— Он ударился головой о бетонный бортик. Мы сразу вызвали скорую, очевидцы помогали его вытаскивать, — рассказывали тогда сотрудники киоска.

Парня госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли. Полученные травмы оказались смертельными.

Прокуратура Дзержинского района начала проверку. Выяснилось: вырытую яму никто не оградил. Ни предупреждающих знаков, ни защитных конструкций. Хотя по закону при проведении земляных работ в местах движения людей это обязательно.

«ДИРЕКТОРА ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования установили: с 15 по 19 мая 2025 года рабочие ремонтировали теплотрассу в Дзержинском районе, но не обеспечили безопасность. Ни ограждений, ни знаков. В итоге — гибель 17-летнего подростка.

Суд признал директора строительной компании, чьи сотрудники отвечали за траншею, признали виновным. Суд вменил ему два года принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Кроме того, на такой же срок ему запретили вести строительно-монтажные работы.

После этого бабушка погибшего парня обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд Новосибирска частично удовлетворил требования. С компании взыскали 1000000 рублей в пользу родственницы погибшего подростка.

