Положение конкурса «Леди в белых халатах - 2026» в Новосибирске

I. Цели и задачи проведения конкурса

Привлечь внимание к женщинам, работающим в медицине.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет АО «ИД «Комсомольская правда» (Новосибирский филиал). Адрес филиала: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64

III. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 22 мая 2026 года до 21 июня 2026 года на сайте nsk.kp.ru

IV. Участники мероприятия

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие сотрудницы медицинских учреждения Новосибирской области, фотографии которых были предоставлены в редакцию «КП»-Новосибирск» до 21 июня 2026 года.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие девушки вне зависимости от занимаемой должности и возраста.

4.3. Количество участниц не ограничивается.

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.

4.6. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – nsk.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Конкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.7. Участники признают право Организаторов без какой – либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Основные правила и условия проведения конкурса

5.1. Фотоконкурс проводится на сайте nsk.kp.ru.

5.2. Участницы на фото должны быть в медицинской форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.

5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за участницу раз в 24 часа.

5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих

5.5. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосование на сайте nsk.kp.ru. Итоги объявляются не позднее 7 июля 2026 г.

VI. Награждение

6.1. Награждение пройдет в редакции Комсомольской правды - Новосибирск.

6.2 Победительницы получают в подарок публикацию с фотографией в газете «Комсомольская правда»-Новосибирск», а также награждаются дипломом лауреата Конкурса.

6.3. Организатором конкурса могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса.

Данное положение является официальной офертой.