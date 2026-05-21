«Бил ведром и пытался переехать»: под Новосибирском осудили владельца бара, избившего бойца

Суд в Черепаново освободил от наказания владельца местного кафе, который набросился с металлической трубой на участника СВО. Фото: предоставлены очевидцем

Черепановский районный суд вынес приговор владельцу местного бара. Мужчину признали виновным в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Следствие установило, что в баре он ударил одного из посетителей по голове металлическим ведром для льда, а потом набросился на другого потерпевшего с металлической трубой и пытался его переехать. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло поздно вечером 18 июля 2025 года. Тогда между владельцем бара и одним из посетителей вспыхнул конфликт. Тогда бизнесмен схватил ведерко из-под льда и ударил им потерпевшего в голову.

Позже на улице произошел другой конфликт. Бизнесмен на своем автомобиле «Чанган» попытался задавить 19-летнего участника СВО.

- Мы с ребятами стояли около своей машины, хозяин местного бара подъехал на своем авто, открыл окно и крикнул в мой адрес оскорбления. Я сделал замечание. Ему это не понравилось, он начал давить меня на своей машине, но я успел отпрыгнуть в сторону, - ранее рассказывал КП-Новосибирск потерпевший.

После этого владелец заведения вышел из машины с металлической трубой и нанес парню не менее пяти ударов по голове и телу.

Суд назначил бизнесмену наказание в виде 1 года 2 месяцев и 11 дней лишения свободы в колонии общего режима. Однако мужчину освободили от отбытия срока, так как ему зачли время нахождения под стражей во время следствия. При этом суд постановил конфисковать его автомобиль «Чанган» в собственность государства. Свою вину в избиении первого потерпевшего осужденный не признал, а по эпизоду с хулиганством признал лишь частично. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Специально бил туда, где у меня ранение»: под Новосибирском хозяин бара избил 19-летнего парня трубой и попытался переехать его

«Избили и бросили умирать на дороге»: суд не смягчил приговор экс-полицейским за убийство парня в Яркуле

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX