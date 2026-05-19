В Новосибирске перекроют центр города из-за Крестного хода 24 мая 2026 года. Из-за шествия временно ограничат движение транспорта, парковку и изменят маршруты общественного транспорта. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Ограничения затронут Красный проспект, улицу Советскую, Октябрьскую магистраль и другие центральные улицы. Перекрытия начнутся с 7 утра и продлятся до 14 часов.
Согласно документу, с 7:00 до 12:00 будет закрыт участок улицы Советской от Достоевского до Гоголя. С 12:00 до 13:00 перекроют Советскую от Достоевского до Крылова, а также улицу Гоголя от площади Лунинцев до Мичурина.
Самые масштабные ограничения введут с 12:00 до 14:00. В это время движение остановят:
— Красный проспект — от Писарева до Колыванской;
— улица Крылова — от Советской до Мичурина;
— улица Державина — от Советской до Мичурина;
— улица Фрунзе — от Советской до Мичурина;
— улица Романова — от Советской до Мичурина;
— улица Потанинская — от Советской до Мичурина;
— улица Ядринцевская — от Мичурина до Красного проспекта;
— улица Орджоникидзе — от Мичурина до Вокзальной магистрали;
— Вокзальная магистраль — от Орджоникидзе до проспекта Димитрова;
— улица Депутатская — от Серебренниковской до Красного проспекта;
— улица Максима Горького — от Серебренниковской до Советской;
— улица Чаплыгина — от Советской до Красного проспекта;
— улица Октябрьская — от Серебренниковской до Советской;
— улица Коммунистическая — от Серебренниковской до Советской;
— улица Свердлова — от Серебренниковской до Советской;
— улица Спартака — от Серебренниковской до Советской;
— улица Сибревкома — от Серебренниковской до Красного проспекта;
— улица Советская — от Красного проспекта до Спартака;
— Октябрьская магистраль — от Красного проспекта до Кирова.
Также власти предупредили: если дорожная ситуация осложнится, движение могут дополнительно ограничить по нечетной стороне улицы Кирова — от Октябрьской магистрали до улицы Восход.
Помимо перекрытий, в центре города временно запретят парковку. Ограничения будут действовать с 7 утра до 14 часов. На улицах установят временные дорожные знаки и будут работать эвакуаторы. Полный список участков для эвакуации включает все перекрываемые отрезки улиц, а также площадь Ленина.
В мэрии сообщили, что общественный транспорт в день Крестного хода 24 мая 2026 изменит схемы движения. Новосибирцев просят заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок через центр города в первой половине дня.
Безопасность участников шествия будут обеспечивать сотрудники полиции, медики и экстренные службы.
