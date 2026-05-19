24 мая центр Новосибирска превратится в пешеходную зону Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске перекроют центр города из-за Крестного хода 24 мая 2026 года. Из-за шествия временно ограничат движение транспорта, парковку и изменят маршруты общественного транспорта. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

КОГДА И ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ НА КРЕСТНЫЙ ХОД 24 МАЯ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

Ограничения затронут Красный проспект, улицу Советскую, Октябрьскую магистраль и другие центральные улицы. Перекрытия начнутся с 7 утра и продлятся до 14 часов.

Согласно документу, с 7:00 до 12:00 будет закрыт участок улицы Советской от Достоевского до Гоголя. С 12:00 до 13:00 перекроют Советскую от Достоевского до Крылова, а также улицу Гоголя от площади Лунинцев до Мичурина.

Самые масштабные ограничения введут с 12:00 до 14:00. В это время движение остановят:

— Красный проспект — от Писарева до Колыванской;

— улица Крылова — от Советской до Мичурина;

— улица Державина — от Советской до Мичурина;

— улица Фрунзе — от Советской до Мичурина;

— улица Романова — от Советской до Мичурина;

— улица Потанинская — от Советской до Мичурина;

— улица Ядринцевская — от Мичурина до Красного проспекта;

— улица Орджоникидзе — от Мичурина до Вокзальной магистрали;

— Вокзальная магистраль — от Орджоникидзе до проспекта Димитрова;

— улица Депутатская — от Серебренниковской до Красного проспекта;

— улица Максима Горького — от Серебренниковской до Советской;

— улица Чаплыгина — от Советской до Красного проспекта;

— улица Октябрьская — от Серебренниковской до Советской;

— улица Коммунистическая — от Серебренниковской до Советской;

— улица Свердлова — от Серебренниковской до Советской;

— улица Спартака — от Серебренниковской до Советской;

— улица Сибревкома — от Серебренниковской до Красного проспекта;

— улица Советская — от Красного проспекта до Спартака;

— Октябрьская магистраль — от Красного проспекта до Кирова.

Также власти предупредили: если дорожная ситуация осложнится, движение могут дополнительно ограничить по нечетной стороне улицы Кирова — от Октябрьской магистрали до улицы Восход.

Помимо перекрытий, в центре города временно запретят парковку. Ограничения будут действовать с 7 утра до 14 часов. На улицах установят временные дорожные знаки и будут работать эвакуаторы. Полный список участков для эвакуации включает все перекрываемые отрезки улиц, а также площадь Ленина.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НА КРЕСТНЫЙ ХОД 24 МАЯ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

В мэрии сообщили, что общественный транспорт в день Крестного хода 24 мая 2026 изменит схемы движения. Новосибирцев просят заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок через центр города в первой половине дня.

Безопасность участников шествия будут обеспечивать сотрудники полиции, медики и экстренные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грозы сменятся жарой до +33 градусов: Новосибирск ждет дождливый июнь

Первый день лета с куклами, концертами и играми: как отметят День защиты детей 2026 в Новосибирске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX