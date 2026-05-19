Погода в Новосибирске в июне 2026 ожидается переменчивой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +33 градусов., но вместе с этим в первый летний месяц возможны дожди и грозы.

Так, по данным «Яндекс Погоды», сильной жары не предвидится. Температура в основном будет держаться в пределах +22…+24 градусов. Синоптики обещают много облачных дней с дождями. Позагорать на солнце удастся примерно девять дней – 6, 7, 12, 19, 20, 21, 22, 23 и 26 июня.

Прогноз центра «Фобос» обещает более высокую температуру. Максимальные значения до +28 градусов ожидаются 23 и 24 июня. А вот начало месяца будет прохладнее, с температурой до +11 градусов. В среднем же июньские показатели будут колебаться около +20…+25 градусов.

Сервис RusMeteo прогнозирует жаркую погоду с самого начала июня. По их данным, почти весь месяц температура будет составлять около +25…+27 градусов. В отдельные дни она может превысить +30 градусов. При этом синоптики прогнозируют около 14 дней с грозами.

