Билайн и YADRO обеспечили связь на ЦИПР-2026

В коммерческой сети оператора работает отечественное телеком-оборудование YADRO: с его помощью связь доступна внутри павильонов Нижегородской ярмарки для реальных клиентов Билайна.

Базовая станция YADRO BTS 8100 поддерживает работу в сетях GSM и LTE и обеспечивает индор-связь в двух павильонах: голосовые вызовы и передачу данных для клиентов Билайна. После завершения выставки оборудование останется на территории Нижегородской ярмарки и продолжит обслуживать площадку.

Совместный проект стал следующим этапом сотрудничества YADRO и Билайн. В 2024 году YADRO представила на ЦИПР инженерные образцы собственной базовой станции. В 2025 году компании продемонстрировали работу отечественного телеком-оборудования в сети Билайн: голосовые вызовы в GSM и передачу данных в LTE на коммерчески доступных клиентских устройствах. В 2026 году оборудование перешло от демонстрационного сценария к постоянной работе на одной из ключевых деловых площадок Нижнего Новгорода.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

- Мы совместно с российскими производителями решаем непростую задачу интеграции их решений в коммерческую сеть Билайна. Опыт ЦИПР-2026 с оборудованием YADRO показывает, что отечественные разработки способны обеспечивать связь на практике. В то же время мы понимаем: чтобы добиться стабильных результатов в масштабах страны, предстоит провести серьёзную работу - от тонкой настройки до адаптации к разным региональным условиям. Подход будет взвешенным, мы будем внедрять решения поэтапно, опираясь на полученные данные и обратную связь. Сегодня оборудование YADRO уже работает в коммерческой сети Билайна в Ленинградской, Московской, Новосибирской областях и Краснодарском крае, а до конца 2026 года планируется подключить их базовые станции в более чем 30 регионах.

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO:

- За последние три года мы прошли путь от инженерных образцов до работы оборудования в коммерческой сети оператора под реальной нагрузкой. Для нас важно, что базовая станция YADRO используется не в изолированном демонстрационном контуре, а обслуживает реальных клиентов. Это подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и готовность к дальнейшему масштабированию совместно с операторами.

