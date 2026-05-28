«Двери закрылись, руку зажало»: в Новосибирске семилетний мальчик выпал из автобуса

В Ленинском районе Новосибирска утром 27 мая произошло ЧП с пассажирами автобуса. Семилетний ребенок и его отец не успели выйти на остановке вместе — двери закрылись, зажав мальчику руку. Автобус тронулся, мальчик упал на асфальт и получил травмы. Прокуратура Новосибирской области начала проверку. Что известно о случившемся — в материале КП-Новосибирск.

«НЕ УСПЕЛИ ВЫЙТИ — ЗАЖАЛО РУКУ, ПОТОМ МАЛЬЧИК ВЫПАЛ»

Трагедия едва не случилась утром 27 мая на остановке общественного транспорта по адресу улица Титова, 52. По предварительным данным, автобус остановился, чтобы высадить пассажиров.

Среди выходивших пассажиров были 41-летний сибиряк и его семилетний сын. Мальчик замешкался, и в этот момент двери автобуса начали закрываться.

— Мужчина, отец ребенка, вышел, а ребенок не успел. Двери зажали мальчику руку, они держались друг за друга. Автобус тронулся и проехал пару метров. Затем двери открылись, и мальчик выпал из салона, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Известно, что семилетнего ребенка госпитализировали. Скорая помощь увезла пострадавших в лечебное учреждение. На место сразу прибыл наряд ДПС.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку в отношении перевозчика — компании, обслуживающей маршрут .

Ведомство разберется, соблюдалось ли законодательство в сфере организации пассажирских перевозок. Если найдут нарушения — последуют меры прокурорского реагирования.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска направил запросы перевозчику. Как только ответ поступит — его обещают предоставить редакции КП-Новосибирск.

