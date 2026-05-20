Книги, лекции и встречи с писателями со всей страны: в Новосибирске на две недели откроется фестиваль «Новая книга»

В Новосибирск приедут известные писатели России: в «Гастрокорте» пройдет фестиваль «Новая книга». Фото: Ольга ЮШКОВА.

Организаторы фестиваля «Новая книга» решили объединить все мероприятия общей темой танца и посмотреть на литературу как на движение, ритм и импровизацию. Фестиваль пройдет с 21 мая по 1 июня в «Гастрокорте». Каждый из 12 дней получит собственное название и отдельный сюжет.

Так, 21 мая состоится «Первый танец» — День литературных дебютов, 24 мая пройдет «Танцы с бубном» — День мифа, ритуала и фольклора, 27 мая гостей ждут «Танцы до упаду» — День приключенческой литературы и книг, которые читают запоем. А 29 мая организаторы посвятят теме дикой природы и выживания человека — этот день получил название «Танцы с волками».

В программе примут участие писатели и поэты из Москвы, Ростова-на-Дону, Владивостока, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Так, 22 мая пройдет творческая встреча «Владивосток далеко, но город это нашенский» с писателем Василием Авченко — финалистом премий «Национальный бестселлер», «НОС» и «Большая книга».

23 мая лауреат премии «Национальный бестселлер» Илья Бояшов прочитает лекцию «Медленный танец истории. От Нестора до Толстого», посвященную времени, истории и литературной памяти. В этот же день писатель Роман Сенчин, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», представит роман «Поминки» (16+) — историю сибирской семьи на фоне распада советского мира.

24 мая Марина Чуфистова презентует книгу «Отец Сережа» (18+) о пути священника, вере и жизни российской глубинки.

30 мая биолог и автор научно-популярных книг Элина Стоянова выступит с лекцией «От фантастики до реальности: научный взгляд на сверхспособности из поп-культуры». Она расскажет, какие технологии уже сегодня приближают человечество к расширению возможностей организма и где проходят реальные границы науки.

В этот же день Дарья Промч представит роман «Мга» (18+), где катастрофа становится не событием, а привычной средой существования.

31 мая новосибирские писатели Анна Волокитина, Елена Абрамова и Михаил Хлебников примут участие в круглом столе «Литературный Новосибирск».

Это лишь часть программы фестиваля. В течение всех дней будет работать книжная ярмарка «Книжный Зомбиленд», где представят литературу самых разных жанров и направлений практически от всех крупных издательств страны. Подробная программа на сайте https://nsbook.ru/

Вход на все мероприятия свободный.

Книжный фестиваль «Новая книга» проводится при финансовой поддержке Минцифры России. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

