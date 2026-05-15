«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»: суд вынес приговор новосибирцу за хакерские атаки на храм и клиники

Хакер взломал доступ к видеокамерам в 9 городах России. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вынесли приговор хакеру, взломавшему видеокамеры и сайты в девяти городах России. Взломщиком оказался 22-летний Денис* — три года назад парень закончил школу, нигде не работал и жил с мамой.

- В интернете сибиряк нашел видео с инструкцией по установке и использованию хакерской программы для взлома IP-адресов. С мая 2022 года он начал взламывать системы безопасности компаний и учреждений, чтобы получить неправомерный доступ к информации, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

По данным ведомства, Денис следовал одной схеме: получал доступ в систему, затем устраивал различные выходки.

- В 2022 году Денис взломал систему домофона одного из жилых домов на улице Дуси Ковальчук и получил доступ к бегущей строке домофона, чтобы писать оскорбительные сообщения. Также взламывал системы видеонаблюдения продуктового магазина в Туле, стоматологической клиники в Челябинске, частного дома в Краснодаре, камеры в подъезде Калининского района Новосибирска, - сообщили в прокуратуре.

Всего Денису* удалось взломать видеокамеры в 9 городах России. В 2023-2024 году начинающий хакер выучил команды и стал устраивать неприятные сюрпризы.

- Дистанционно подключился к экрану магазина в Волгограде и демонстрировал непристойное. В стоматологической клинике в Уфе включал голосовые сообщения, содержащие нецензурную брань. Также в одном из магазинов ТЦ в Иркутске запускал оскорбительные голосовые сообщения, - сообщается в материалах дела.

Дальше взломщик начал атаковать видеокамеры в школе, институте и даже в церкви.

- В период с 2023 по 2024 год Денис* получил доступ к камерам наблюдения гимназии в Екатеринбурге, видеокамерам снаружи и внутри храма в Новосибирске, частного охранного предприятия в Волгограде. В 2024 году осуществил взлом веб-сервиса Федерального НИИ информационных и вычислительных систем СО РАН и Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН. Свидетель сообщил в полицию о незаконных взломах, после чего к нему пришли с обыском, - рассказали в прокуратуре.

Оперативники пришли домой к родителям новосибирца и изъяли его компьютер. Следователи завели 15 уголовных дел по статье об использовании вредоносных компьютерных программ, новосибирец полностью признал вину.

- Обвиняемый заявил на суде, что целью был сам взлом без кражи данных, он просто подключался, а о последствиях не думал. Делал это якобы с целью посмеяться, однако ущерба от его действий не было установлено, - сообщила КП-Новосибирск Людмила Костенко, старший помощник прокурора Кировского района.

Ранее Денис не был судим, его оставили под подпиской о невыезде. Действия хакера не причинили какого-либо ущерба школе, храму, институтам и другим организациям, иски не были заявлены. Сам парень и его адвокат попросили рассмотреть дело в особом порядке и отказались от интервью СМИ.

- Кировский районный суд признал 22-летнего мужчину виновным и назначил по совокупности 2 года ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Новосибирска без разрешения и обязанностью отмечаться в специализированном органе. Компьютер был конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - сообщили в прокуратуре.

*Имя изменено.

