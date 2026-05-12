«Поспорил с одноклассниками, что переплывет»: под Новосибирском школьник утонул в реке Карасук

Тело подростка нашли на следующий день. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Трагедия произошла вечером 9 мая в городе Карасук. Как говорят местные жители, подростки в праздник гуляли в районе автомобильного моста через реку Карасук, когда случилась беда.

- Их было четверо, все одноклассники одной из школы. Пошли гулять без родителей с велосипедами, самокатами, доехали до реки и решили искупаться. 14-летний Дима* поспорил, что переплывет речку. А потом на спор прыгнул с моста и не вынырнул. Дети испугались, выбрались из воды и разбежались по домам, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Через пару часов родители Димы* начали искать его, тогда одноклассники рассказали о случившемся на реке. Спасатели Карасукского ГО и ЧС после обращения родных Димы стали прочесывать берега и акваторию реки.

- От нас работали три человека на лодке и подводный дрон. Вечером 9 мая ребенок считался пропавшим, мы отработали заявку, но не нашли его. 10 мая мы возобновили поиски с лодки и дрона и нашли тело мальчика, - сообщили в Карасукском поисково-спасательном отряде.

Местные жители говорят, что мальчик погиб после того, как нырнул с моста.

- Есть версия, ребенок мог удариться о что-то под водой, возможно, о старые опоры моста или арматуру. Семья у мальчика благополучная, многодетная. Соболезнуем родным и близким мальчика! - сообщили КП-Новосибирск местные жители.

Прощание со школьником прошло 11 мая в Карасуке. В Карасукском межрайонном следственном отделе проводят доследственную проверку: на данный момент известно, что дети купались без взрослых в запрещенном для купания месте.

- Напомним, купание должно происходить только в разрешенных местах! Регулярно повторяйте с детьми правила безопасного поведения на воде. Помните, что открытые, равно как и закрытые водоемы, безусловно, являются источником опасности, и поэтому при купании и плавании нужно быть максимально осторожным, - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Редакция КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования.

