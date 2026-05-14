«Опухоль съела два позвонка, я перестала ходить»: в Новосибирске пенсионерка выиграла суд у врачей, проглядевших у нее рак

Лариса Чеснокова засудила больницу за пропущенный рак. Фото: Предоставлено героем публикации

Пенсионерка Лариса Чеснокова всю жизнь проработала в медицине, была гендиректором частной клиники в Москве, вырастила двух сыновей. На здоровье не жаловалась, ежегодно обследовалась: единственное, что обнаружили медики, — небольшую миому. В 55 лет Лариса вместе с мужем переехали в Новосибирск, построили дом. В Сибири женщина дважды переболела ковидом, но вскоре пациентке снова пришлось обращаться в больницу — доброкачественная опухоль, которая раньше не доставляла проблем, начала расти.

— Я прошла УЗИ, долго искала хорошего врача и попала на операцию к замечательному хирургу. Операция прошла успешно, мне удалили большую миому и репродуктивные органы, я до сих пор благодарна хирургу. После этого взяли биопсию и отправили на гистологию в патологоанатомическое отделение той же больницы. Через 10 дней пришел результат — опухоль была доброкачественной. Я была рада, учитывая, что моя мама в 44 года умерла от рака груди, а папа в 57 лет — от рака легких, и я была в группе риска, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Чеснокова.

После операции Лариса ездила отдыхать на Алтай, вела здоровый образ жизни. Но в начале 2024 года у пациентки вдруг появилась одышка: женщина сделала КТ — у нее нашли фиброз легких. Лариса несколько раз прошла рентген, ей поставили диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких», назначили лечение. Ларисе дали третью группу инвалидности, она вышла на пенсию.

— Я списывала болезнь легких на последствия ковида, но становилось хуже. В декабре 2024 года я уже еле ходила, немели пальцы на руках и ногах. После Нового года я пошла в частную клинику на МРТ позвоночника. Там нашли метастазы в поясничном отделе, опухоль практически разрушила два позвонка. Я была в шоке от того, что у меня рак, — вспоминает Лариса.

Дальше была череда обследований: на ПЭТ КТ нашли метастазы в правой ключице и в легких, именно они мешали женщине нормально дышать. Ларисе поставили диагноз «лейомиосаркома», редкая и агрессивная злокачественная опухоль. Пациентке провели операцию: метастазы вросли в позвонки, и вместо удаления пришлось только немного освободить спинной мозг, чтобы снять сильный болевой синдром.

— Сейчас из-за болезни отнялись ноги, я оказалась в инвалидном кресле, теперь у меня первая группа инвалидности. Муж Александр Валерьевич сейчас работает из дома, чтобы ухаживать за мной, его руководитель помогает нашей семье – приобретает необходимые медикаменты. Мы затребовали в больнице результаты гистологии от 2021 года, оказалось — там уже была саркома. Хирург думала, что удаляет доброкачественную опухоль, она все сделала хорошо. Но гистология должна была выявить рак, это подтвердили четыре экспертизы. Тогда бы можно было бороться с метастазами. Я нашла этого патологоанатома и позвонила, она мне грубо ответила: «И че? Может, не я делала», «Анализы могли делать лаборанты, я им разрешила расписываться за меня». Я не хотела судиться, но после такого отношения поехала в Следственный комитет и написала заявление, — говорит Лариса.

Кроме того, пенсионерка обратилась к медицинскому юристу Ирине Ериной и подала иск в суд.

— Врачи трех больниц, экспертиза ОМС и судмедэкспертиза выявили нарушения: ошибка в проведении гистологии и постановке диагноза, неправильное ведение медицинской документации. Врач на суд не пришла ни разу, насколько мне известно, ее никак не наказали. Сейчас в отношении нее ведется делопроизводство в районном отделе полиции. Представителем больницы была сотрудница отдела кадров, она все отрицала, судом по ходатайству больницы была затребована еще одна независимая экспертиза в Москве, которая подтвердила ту же ошибку патанатома. 12 мая суд вынес решение в мою пользу, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Чеснокова. — Врачи удивляются, что с такой саркомой я до сих пор жива. Химиотерапию не разрешают кардиологи, каждый день борюсь с болями от метастазов в кости, обезболивающие не помогают. А тот врач, по вине которого у меня вовремя не обнаружили рак, продолжает работать.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к больнице, мы будем следить за судебным процессом.

