«Мама не могла встать с кровати, а врач говорил, что все хорошо»: под Новосибирском дочь отсудила 850 тысяч за смерть матери в частной клинике

Дочка (слева) засудила частную клинику за смерть мамы (справа) от онкологии. Фото: Предоставлено Алиной Рубановой

Суд поставил точку в деле о смерти жительницы Бердска Юлии Богдан. Напомним, в 2021 году сибирячка в одиночку растила 17-летнюю Алину и 9-летнего Ивана. Беда пришла в семью осенью 2021 года: Юлия стала жаловаться на боли в животе, сдала анализы на онкомаркеры и биопсию. В октябре врачи поставили страшный диагноз – рак шейки матки 2-й стадии. Сибирячка начала лечение в частной клинике:

Юлия пришла в частную клинику лечить онкологию, но врач допустил много ошибок. Фото: Предоставлено Алиной Рубановой

- Там предлагали курсы определенной терапии, которая должна была остановить рост опухоли или разрушить ее. Каждая процедура стоила от 40 до 80 тысяч. Всего было 3-4 сеанса, помимо этого врач назначал ей препараты и антибиотики. Все это время у мамы ни разу не брали анализы крови, онкомаркеров, биохимии. Через 4 месяца тот же врач посмотрел МРТ и успокоил: якобы опухоли нет. Отговаривал от лечения в онкодиспансере, предлагал пить гранатовый сок и настойку на грецких орехах, - рассказала КП-Новосибирск Алина Рубанова, дочь Юлии.

В мае 2022 года, со слов дочери, женщине резко стало плохо – она едва могла встать с кровати. Лечащий врач, как уверяет Алина, успокаивал: «Все хорошо, опухоль разрушена и выходит сама». Через неделю Юлия сама поехала сдавать анализы крови, гемоглобин сильно упал. Результаты УЗИ шокировали родных: рак разрушил органы малого таза, метастазы пошли в мочевой пузырь. Опухоль к тому моменту уже была неоперабельна, Юлии дали паллиативный статус.

- Еще два месяца мы пытались встать на учет к онкологу, я возила маму по больницам – ей проводили химиотерапию, поднимали гемоглобин. Но у нее уже отказывали почки, в июле 2022 года мама умерла — ей было 36 лет. Я в 19 лет осталась одна с 10-летним братом Ваней в съемной квартире. Заставила себя не плакать – попросту не могла себе другого позволить. Из родственников у нас оставалась бабушка в Мариуполе, но ее дом пострадал при обстрелах. Я сама оформила опеку над 10-летним Ваней, просто чудо, что мне дали ее в 19 лет. Иначе брату грозил бы детдом, я не могла его предать, - рассказала Алина Рубанова.

Алина стала второй мамой для младшего брата (справа). Фото: Предоставлено Алиной Рубановой

Девушка решила добиться наказания для медиков, которых винила в смерти матери: написала заявление в Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в отношении клиники, с помощью юриста Ксении Кудриной девушка подала иск в Бердский городской суд.

- Суд длился почти три года, представители клиники так ни разу и не извинились, просили отказать в иске. Эксперты нашли множество нарушений: фотодинамическая терапия была противопоказана пациентке из-за риска образования фистул, а предусмотренную стандартом лечения химиотерапию не проводили. Не был проведен консилиум врачей и необходимые обследования, врач не брал анализы. После скандала тот врач уволился, переехал в Москву, затем в Барнаул. В итоге Бердский городской суд вынес решение и присудил более 850 тысяч рублей компенсации морального вреда на троих и штраф. Представителей других больниц и врачей на суде или не было, или они молчали. Решение суда считаю достойным, но частная клиника может его обжаловать, - рассказала Алина.

