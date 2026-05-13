«Мою девочку никто не вернет»: подросток, по вине которого в ДТП погибла 16-летняя студентка, не обжаловал приговор

Водитель мопеда получил 2,5 года колонии-поселения. Фото: Предоставлено Ольгой Волковой // Прокуратура Новосибирской области.

Вступил в силу приговор Чулымского районного суда Новосибирской области в отношении подростка, по вине которого в ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Ни одна из сторон не стала обжаловать решение суда. Подробнее – в нашем материале.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 мая 2025 года в Чулыме. Как установил суд, подросток сел за руль мопеда без водительских прав категории «М», да и у самого мопеда не было госномера.

Вместе с подростком на мопеде ехала 16-летняя студентка местного колледжа. По версии следствия, водитель превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля Nissan Sunny, который поворачивал налево, и мопед врезался в машину.

16-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее доставили в районную больницу. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти студентку не удалось.

— Мне позвонили со скорой, сказали — дочь увезли в реанимацию районной больницы в тяжелом состоянии. Врачи сразу сделали ей операцию, она впала в кому. На второй день я просила перевезти дочку санавиацией в областную больницу, но это было невозможно: при поднятии в воздух могло резко измениться внутричерепное давление. Дочка так и не пришла в сознание — умерла на четвертый день после аварии. Это ужасное горе, мне мою девочку никто не вернет, — рассказывала КП-Новосибирск мать погибшей.

Как рассказали родные, девушка занималась спортом и волонтерством, выступала в творческой группе колледжа и мечтала стать капитаном корабля.

На суде подросток полностью признал свою вину. Суд вменил ему 2,5 года колонии-поселения и лишил права управлять транспортом на 1,5 года. Также с него взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей девушки.

