Зонты и шапки не убираем: в Сибирь в середине мая вернутся снег и ночные заморозки

Май в Сибири — как лотерея: то снег, то лето.

На календаре — третий месяц весны, но сибирякам придется снова достать теплые куртки и зонты. По данным метеосервисов, с 12 мая в большинство регионов Сибири придут дожди, мокрый снег и ночные заморозки. Рассказываем, где будет холоднее всего и когда наконец потеплеет.

В Новосибирске вторая половина мая будет дождливой и прохладной. Уже 12–14 мая дневная температура составит всего +3…+15 градусов, возможны осадки. В середине месяца, с 15 по 20 мая, днем воздух прогреется до +10…+16 градусов, но временами будут идти дожди. К концу месяца станет чуть теплее — до +15…+19, но осадки не прекратятся.

Томичам повезет меньше всех. 12 мая в регионе возможен настоящий дождь со снегом, днем всего +5 градусов, а ночью — около +1. 13–14 мая будет пасмурно и холодно: днем +3…+6 градусов. С середины месяца начинается медленное потепление — до +10…+13 градусов днем, но дожди будут идти практически каждый день. И только 21–22 мая выглянет солнце, и температура подскочит до +17…+24 градусов.

В Красноярске 12 мая возможны дожди и даже мокрый снег, днем всего +8…+12 градусов. С середины месяца начнется постепенное потепление: днем уже +11…+18, ночью +4…+8, однако дожди будут идти периодически. Самый теплый период ожидается в конце месяца: днем воздух будет прогреваться до +22.

В Кемерово 12–14 мая днем будет +7…+13 градусов, возможны дожди. В середине месяца воздух прогреется до +17 градусов, но осадки не прекратятся. В конце мая установится стабильная температура на уровне +15…+17 градусов — вполне комфортная, но дождливая.

В Иркутске вторая половина мая будет без резких перепадов. В начале периода днем +5…+14, могут быть дожди. В середине месяца температура поднимется до +10…+14, а в конце мая — до +10…+18. Однако осадки будут сопровождать город на протяжении почти всего мая.

Омичам повезет больше других. Начало и середина месяца также будут дождливыми: днем +7…+13, а в конце мая регион ждет резкое потепление до летних +17…+24 градусов.

