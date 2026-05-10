Ливень в Новосибирске 10 мая 2026 года начался к обеду: он был настолько сильным, что через считанные минуты улицы города оказались залиты водой. Как город переживает непогоду - в нашем материале.
Прохожие пытаются найти место, где можно спрятаться от воды. Люди стоят под навесами зданий, заходят в ближайшие магазины или спускаются в метро.
Кто-то, конечно, использует зонты. Но они почти не помогают, так как дождь идет очень сильный, да и к тому же косой.
Многие жители города решили переждать непогоду внутри помещений, чтобы не промокнуть.
На дорогах и тротуарах появились большие лужи. В некоторых местах вода поднимается довольно сильно. Остается надеяться, что городские ливневки справятся с таким напором.
