Положение об акции «Приз за подписку»

1. Общие положения

1.1. Акция «Приз за подписку» (далее — Акция) проводится с целью популяризации социальных сетей Организатора акции и продвижения бренда организатора Акции

1.2. Участие в Акции подразумевает полное согласие участника с правилами проведения Акции (далее — Правила или Правила Акции).

1.3. Участие в Акции подразумевает, что участник Акции дал свое согласие на обработку персональных данных участника Акции, указанных в настоящих Правилах с целью, установленной настоящими Правилами.

1.4. Организаторами Акции является Новосибирский филиал АО «ИД «Комсомольская правда», ИНН: 7714037217, ОГРН: 1027739295781, зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, этаж 8, помещение 800. Адрес новосибирского филиала: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 64, 10 этаж.

1.5. Партнёром Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «ГК Точка», ИНН: 5406617435, ОГРН: 1165476150179 от 23 августа 2016 г., юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 35/1.

1.6. Все расходы, связанные с проведением Акции, включая затраты на приобретение призов и их доставку, возложены на Общество с ограниченной ответственностью «ГК Точка», ИНН: 5406617435, ОГРН: 1165476150179 от 23 августа 2016 г., юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 35/1.

2. Сроки проведения Акции

2.1. Акция проводится в период с 12.05.2026 по 19.05.2026 канале MAX «КП-Новосибирск», https://max.ru/nskkp (далее – «Канал MAX Организатора»).

Указанный период включает сроки осуществления следующих мероприятий:

2.1.1. выполнение участником условий Акции с 12 часов 12.05.2026 по 18 часов 19.05.2026

2.1.2. подведение итогов Акции после 18 часов 19.05.2026;

2.1.3. выдача призов Акции с 19.05.2026 по 02.06.2026

2.2. Под участником Акции подразумевается лицо:

— подписавшееся на Канал MAX организатора и Канал партнера ( https://max.ru/join/2_AwJgArSCBZRnUs_MvozObhcC83RdeNEaW_YrnBIuE) дееспособное совершеннолетнее (достигшее 18 –летнего возраста) физическое лицо, проживающее на территории г. Новосибирска или Новосибирской области во время проведения Акции;

— соответствующее требованиям к участнику Акции, установленным настоящими Правилами;

— нажавшее интерактивную кнопку «Участвовать» в период с 12.05.2026 по 19.05.2026 на странице Канала MAX организатора под информационным постом Акции

2.3. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по новосибирскому времени.

3. Призы, участвующие в Акции

3.1. Приз для Участника, занявшего первое место: сертификат на 2000 рублей в Доставку пиццы в Новосибирске - HELLO PIZZA - 1 шт.

3.2. Приз для Участника, занявшего второе место: сертификат на 2000 рублей в Доставку пиццы в Новосибирске - HELLO PIZZA - 1 шт.

По итогам Акции после определения 2 (двух) Победителей, каждый из них получает 1 (один) Приз, соответствующий занятому месту.

3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится. Призы не подлежат обмену и возврату.

3.6. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

3.7. Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются Участниками за собственный счет.

3.8. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

4. Участники Акции, их права и обязанности

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами Акции.

4.2. Права участников:

4.2.1. ознакомиться с Правилами Акции;

4.2.2. принимать участие в Акции в порядке, определённом Правилами Акции.

4.3. Обязанности участников.

4.3.1. Выполнять и соблюдать Правила Акции.

4.3.2. Принимая участие в Акции, участник дает согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих персональных данных имя участника — пользователя MAX: никнейм и изображение в профиле в целях проведения Акции, а также в случае если участник стал победителем - имя, фамилия, отчество, почтовый адрес, дата рождения, изображение гражданина (использования изображения гражданина), адрес регистрации и другие паспортные данные, ИНН, СНИЛС, указанный участником адрес электронной почты и/или номер телефона, в целях вручения/направления призов, направления сообщений, связанных с Акцией, и выполнения Организатором функции налогового агента следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), а также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на срок 5 лет. Отозвать согласие на обработку персональных данных участник может путем направления на следующий электронный адрес Организатора: office-nsk@phkp.ru

4.3.3. Участие участника в Акции означает согласие участника на то, что Организатор вправе отправлять участнику сервисные, технические или иные сообщения, связанные с участием Участника в Акции, любым из известных Организатору способов связи с участником (на адрес электронной почты участника, на указанный участником контактный телефон, на почтовый адрес, на его аккаунт в MAX либо иным образом).

5. Условия Акции

5.1. Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему Правилам Акции, необходимо подписаться на Канал МАХ Организатора и Канал партнера (https://max.ru/join/2_AwJgArSCBZRnUs_MvozObhcC83RdeNEaW_YrnBIuE) в период Акции под информационным постом Акции нажать интерактивную кнопку «Участвовать».

5.2. Участники Акции имеют равные шансы на выигрыш, победители Акции выбираются случайным образом в последний день Акции — посредством механизма случайного выбора участника.

5.3. По итогам Акции определяются 2 (два) победителя.

5.4. Денежная часть приза, описанная в пункте 3, расходуется Организатором на погашение налогов, в том числе НДФЛ с доходов победителей, и не выплачивается победителям.

6. Права и обязанности Организатора Акции

6.1. Обязанности Организатора.

6.1.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции.

6.2. Права Организатора.

6.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами Акции и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, а также иных непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.

6.2.3. Организатор имеет право отстранить участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если:

— участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в Правилах Акции;

— участник в сроки проведения Акции нарушил правила Акции и/или Канала МАХ организатора.

6.2.4. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый участником вследствие участия в Акции.

6.3. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с обнародованием соответствующей информации согласно пункту 7.2. Правил Акции.

6.4. В случае необходимости запрашивать у участника дополнительную информацию и документы, в том числе в целях вручения Приза и соблюдения Правил Акции.

7. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях проведения Акции

7.1. Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте www.nsk.kp.ru

7.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. В случае изменения Правил, сроков Акции или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети интернет на сайте www.nsk.kp.ru и канале МАХ Организатора.

7.3. Информирование участников Акции о результатах её проведения и победителях осуществляется следующим образом.

7.3.1. В срок, указанный в п. 2.1.2 настоящих Правил Акции, Организатор публикует информацию о победителях Акции и предложение для участников Акции, ставших победителями, связаться с Организатором или Партнёром в целях вручения им приза. Способ связи также указывается в публикации. Возможные способы связи:

—MAX в личных сообщениях. При этом участники Акции обязуются в сроки проведения Акции открыть Организатору и Партнёру Акции доступ к отправке таких личных сообщений в свои аккаунты в мессенджере МАХ.

7.3.2. В этот же срок (п. 2.1.2 Правил Акции) Организатор или Партнёр направляют участнику Акции — победителю сообщение в MAX, что он стал победителем и вправе получить приз. Один участник может стать победителем только один раз

7.3.3. Настоящим участник выражает своё согласие с тем, что приз может быть им получен следующим способом:

— личное получение по адресу г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 35/1.

7.3.4. В случае, если в сроки, указанные в подп. 2.1.2 и 2.1.3 Правил Акции, участник Акции, ставший победителем и оповещённый Организатором об этом способами, указанными в подп. 7.3.1 и 7.3.2 настоящих Правил Акции, не вышел на связь с Организатором и не изъявил желание получить приз, Организатор Акции вправе распорядиться призом по своему усмотрению.

8. Порядок вручения призов

8.1. Для получения Призов, Победитель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную почту Организатора: office-nsk@phkp.ru

8.1.1. Скан-копии следующих документов (скан-копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами): паспорта гражданина Российской Федерации.

8.1.2. Контактную информацию: точный адрес проживания с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона и адреса электронной почты.

8.2. Указание неполной и (иди) недостоверной контактной информации, а также не предоставление и (или) отказ от предоставления копий документов, указанных в п. 8.1 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

9. Особые условия

9.1. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах

9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции.

9.4. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые результаты в настоящей Акции.

9.5. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции (в том числе — без ограничений — расходы, связанные с доступом в интернет).

9.6. Приз, не разыгранный или невостребованный участником Акции, а также не вручённый / не направленный по почте в срок, указанный в п.2.1.3 Правил, по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, в том числе в связи с несоответствием участника требованиям к участнику, установленным Правилами Акции, признается невостребованным. Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению.

9.7. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей лотереей) или азартной игрой.

9.8. Все вопросы, касающиеся Акции, не урегулированные в Правилах, регулируются на основе действующего законодательства Российской Федерации.