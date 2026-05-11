«Как объяснить детям, что их мама погибла?»: семья из Новосибирска попала в страшную аварию на Алтае — мать двоих детей умерла

Скорая доставила девочку в реанимацию. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска погибла в ДТП с фурой на 168 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 10 мая 41-летний водитель «Ниссан Ноут» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Вольво» под управлением 60-летнего водителя.

- Я ехала из Кемерово на рейсовом автобусе с ребенком, когда впереди случилось ДТП. Водитель автобуса остановился, спросил, есть ли медики, я откликнулась, потому что фельдшером. У машины стоял водитель-мужчина с ребенком на руках, он был в шоке, кричал: «Что мне теперь делать, как объяснить детям?». На переднем сидении слева сидела женщина, удар пришелся на нее. Травмы головы были страшные. Ее подушка безопасности не сработала, но вряд ли это спасло бы. На обочине лежала девочка, она была в сознании, в средней степени тяжести, с травмой грудной клетки. Она могла вылететь с заднего сидения от удара, - рассказала КП-Новосибирск фельдшер.

Медик успокоила девочку и попросила не вставать до приезда скорой. Другие водители сразу вызвали ДПС и скорую, неотложка приехала через 15 минут.

- Я рассказала сотрудникам ДПС о состоянии пострадавших, после приезда скорой пошла назад к ребенку. В том месте, где произошла авария, есть двойная сплошная, несмотря на это водители нарушают — превышают скорость, идут на обгон. Водитель «Ниссана» неправильно рассчитал скорость, мне кажется, - говорит фельдшер.

Как говорят очевидцы, семья из Новосибирска, судя по вещам в авто, могла возвращаться с отдыха. По данным ГАИ Алтайского края, 35-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Детей отвезли в больницу.

- Двое детей были доставлены в больницу, 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, 3-летний мальчик осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение. Старший ребенок был пристегнут ремнем безопасности, младший находился в детском автокресле, - сообщили КП-Новосибирск в ГАИ по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование трагедии поставлено на контроль в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Новосибирска погибла в столкновении с фурой на Алтае

«Ее пятилетняя дочка осталась одна»: знакомые рассказали о молодой маме, погибшей в аварии с грузовиком под Новосибирском

«Его смерть - теперь проблема»: в Новосибирске умер виновник ДТП, в котором погибли трое, а выжил только один мальчик

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX