Жительница Новосибирска погибла в столкновении с фурой на Алтае

Пассажирка из Новосибирска погибла на месте, ее дочь в больнице.

Жительница Новосибирска погибла в ДТП на «Чуйском тракте», двое детей попали в больницу. Трагедия произошла днем 11 мая на трассе в Тальменском районе Алтайского края.

По информации краевого ГАИ, 41-летний мужчина- водитель ехал на «Ниссан Ноут» со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. По предварительной информации, в пути не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась с фурой «Вольво» под управлением 60-летнего водителя.

- В результате столкновения 35-летняя пассажирка «Ниссан Ноут» скончалась на месте от полученных травм, погибшая — жительница Новосибирска. Двое детей были доставлены в больницу, 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, 3-х летний мальчик осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение. Старший ребенок был пристегнут ремнем безопасности, младший находился в детском автокресле, - сообщили КП-Новосибирск в ГАИ по Алтайскому краю.

На месте работали экипажи ДПС, все обстоятельства аварии устанавливаются. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

