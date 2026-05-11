«Его смерть — тяжелая потеря для всех родных»: в Новосибирске во второй раз судят мастера за гибель грузчика в лифте

Скорая констатировала смерть грузчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Суд снова рассматривает дело о ЧП, которое произошло в 2024 году на одном из предприятий Новосибирска. Напомним, 26-летний Андрей* работал на складе, парковал погрузчики в грузовой лифт, чтобы поднять их на третий этаж склада. Мужчина завел в кабину лифта первый погрузчик, стал заезжать на втором. Внезапно лифт резко поехал вверх, и погрузчик вместе с водителем был зажат конструкциями лифта.

- Сотрудник предприятия был прижат лифтом к погрузчику на высоте около 2 метров между платформой грузового лифта и верхним сводом проема лифта, — сообщали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

У погибшего из ближайших родственников осталась только сестра. Следователь СК России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ — о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Причиной трагедии назвали неисправность электрооборудования, через почти 4 месяца к делу привлекли мастера энергетической службы предприятия Максима. Мужчина не находился рядом с лифтом в тот день, во время расследования уволился с предприятия по соглашению сторон. Он не признал вину и выдвинул свою версию случившегося:

- В 2019 году я устроился на предприятие, там началась реконструкция электрической схемы грузового лифта по инициативе главного энергетика. Всего на предприятии 6 грузовых лифтов, ранее на них работали квалифицированные лифтеры и электромеханик. Схема была такой: сначала грузчик вызывал лифтера, потом при нём парковал погрузчик в лифте, после чего в кабину заходил лифтер и нажимал кнопку, а грузчик шел пешком по лестнице. После реконструкции ставки лифтеров и электромеханика сократили, и грузчики сами заезжали в лифт, сами нажимали кнопку и ехали. При этом любой мог нажать кнопку снаружи на площадке любого этажа, и лифт бы сразу поехал, — рассказал КП-Новосибирск Максим, бывший мастер энергетической службы.

Следователи стали опрашивать рабочих, оказалось – поблизости находилась только мастер участка и 2 грузчика, с их слов других людей не было. По их словам, случайно нажать кнопку никто не мог. Руководство предприятия предоставило удостоверение из учебного центра об пройденном Максимом обучении по повышению квалификации — эти документы легли в основу обвинения.

- По делу прошли две проверки – от Сибирского управления Ростехнадзора и от Государственной инспекции труда по Новосибирской области. Согласно заключению Ростехнадзора реконструкция лифта была проведена с нарушениями: его не зарегистрировали, не было персонала для обслуживания лифтов. Причиной аварии назвали организационно-технические нарушения со стороны гендиректора и главного инженера, но почему-то акты Ростехнадзора не приобщили к материалам уголовного дела, — рассказал КП-Новосибирск Максим, бывший мастер энергетической службы.

Комиссия инспекции труда разделилась во мнениях: по протоколу шестеро сотрудников предприятия проголосовали за отсутствие нарушений при реконструкции и за вину мастера Максима, все четверо остальных проверяющих заявили о нарушениях, допущенных руководством предприятия.

В конце 2025 года Октябрьский районный суд вынес приговор, Максиму назначили лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на тот же период. Также бывшему мастеру энергетического участка назначили запрет заниматься работой на промышленных предприятиях на 2 года. Сестра погибшего грузчика не стала настаивать на строгом наказании.

- Для всех родных это была тяжелая потеря. У меня не было претензий к руководству, после трагедии мне помогли с похоронами, выплатили компенсацию. Пока не готова обсуждать приговор и смерть брата, — говорит сестра погибшего.

Осужденный с адвокатом Иваном Дьяченко обжаловали приговор в Новосибирский областной суд. В апелляционной жалобе они потребовали приобщить заключение Ростехнадзора к делу, проверить подлинность подписи на удостоверении из учебного центра. По словам осужденного, лифт никто не ремонтировал.

- Еще в марте 2024 года формально меня назначили ответственным за лифты, но я не проходил аттестацию, а в представленном удостоверении об обучении стоит не моя подпись. По приказу руководства я был обязан только выдавать ключи от лифтовых сооружений и контролировать обслуживание лифтов со стороны специализированной организации. Но лифт на складе №1 они не брали на обслуживание из-за необходимости его ремонта. Его предлагали отремонтировать в 2020 году и в 2023 году, но предприятие не приняло их предложения, — рассказал КП-Новосибирск Максим, бывший мастер энергетической службы.

Суд назначил рассмотрение апелляции по делу на конец мая. Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к предприятию по факту ЧП.

*Имя погибшего изменено

