«Сказали, что маме в туалет не надо»: сибиряк пожаловался на медсестер, которые не дали его матери ходунки

Мужчина также пожаловался на состояние больницы. Фото: Предоставлено Виктором

Скандал произошел в одной из районных больниц Новосибирской области. В начале апреля там прооперировали 76-летнюю Валентину Федоровну — ей ампутировали левую ногу выше колена из-за тяжелой болезни. Операция прошла хорошо, через день пенсионерку перевели из реанимации в хирургию, а потом перевели в отделение гнойной хирургии. Женщина позвонила сыну и пожаловалась:

- Мама рассказала, что ее положили на кровать, не дали даже ходунков или костылей, чтобы дойти до туалета. Медсестра сказала: «Не нужно вам в туалет, используйте больничную утку, ведро, памперсы и так далее». Ей не выдавали перевязочные материалы и марганцовку, пришлось покупать самим. Даже наволочки не хватило, - рассказал КП-Новосибирск сын Виктор.

Мужчина пожаловался в минздрав Новосибирской области, затем дозвонился до замглавврача. С его слов, после этого пенсионерке принесли ходунки.

- Начмед наорала на маму, на меня и бросила трубку. На следующий день я приехал из Новосибирска и пришел на комиссию. Высказал все претензии, что для моей мамы не было элементарно перекиси водорода и марганцовки. А еще что на подоконнике лежит отрава от тараканов. В итоге я купил маме костыли по рекомендации травматолога, - рассказал сын пенсионерки.

Виктор попросил привлечь медсестру к дисциплинарной ответственности за такое отношение к пациентке.

- Моя мама – ветеран труда, всю жизнь проработала в колхозе и не заслужила такого отношения. Хирургам, которые провели операцию, – спасибо, но вот медсестер нужно наказать за такое отношение! Сейчас врачи готовят документы на инвалидность, где прописывают маме костыли, ходунки и протез. Если и дальше будет пренебрежение к моей маме, то готов подать иск в суд, - сообщил сын пенсионерки Виктор.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в больницу: их ответ мы обязательно опубликуем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Ходунки могли не выдать только в том случае, если это не было предписано врачом в назначении. Если же было предписание, то их должны были предоставить, и это повод для проверки. Можно подать жалобы в региональный минздрав и страховую компанию, по результатам их проверок подавать гражданский иск в суд, - сообщила Инесса Рябинина, новосибирский юрист.

