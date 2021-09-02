Новосибирцы пожаловались в прокуратуру на больницу №34, предлагавшую ритуальные услуги

Прокуратура проводит проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске активисты пожаловались на работу больницы №34 в прокуратуру Новосибирской области. Авторы заявления утверждают, что в уставе больницы значатся сервисные услуги: ритуальные, а также торговля и закупка медицинских товаров, эксплуатация стоянок и так далее.

Кроме того, на сайте ГКБ №34 опубликован прейскурант на ритуальные услуги: аренда зала на 1 час стоит 2 тысячи рублей, хранение тела в миниморге и одевание тела.

Юристы комментируют эту ситуацию так:

— Надо смотреть лицензию на медицинскую деятельность, какие виды услуг в нее включены. Если при больнице есть морг, то он оказывает все связанные с ним услуги. Я могу предположить, что если родственникам нужно время на прощание с покойным, то они имеют на это право, — прокомментировала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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