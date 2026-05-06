«Нам отдали скелет с пролежнями»: в Новосибирске умерла пенсионерка, жаловавшаяся на издевательства в пансионате

Пенсионерка умерла через пару месяцев после истощения в пансионате. Фото: Предоставлено Евгением Тонишевым

4 мая в одном из частных пансионатов скончалась 73-летняя Александра Ивановна Тонишева, которую 2 месяца назад привезли из другого учреждения. Напомним, на прежний пансионат семья пожилой женщины жаловалась:

Женщина вырастила двух сыновей, ухаживала за пожилыми. Фото: Предоставлено Евгением Тонишевым

- В конце октября 2025 года мы заключили договор с новосибирским пансионатом, нам обещали, что за мамой будет хороший уход: капельницы, массаж, пятиразовое питание, отдельная палата, осмотры врачей и работа с психологами. За это время мы заплатили более 300 тысяч рублей, в итоге нам отдали скелет с пролежнями: мама была крайне истощена, к ней как будто вообще не подходили, потому что у нее были глубокие пролежни. Ко всему прочему мама была грязная и неухоженная. Перед этим сотрудники пансионата отправляли маму на скорой с подозрением на инсульт, в больнице ей поставили диагноз «голодный обморок». После чего позвонили мне и сказали: «Забирайте ее». - рассказал КП-Новосибирск Евгений, сын пенсионерки.

Евгений перевез мать в другой частный пансионат, где она пробыла почти два месяца:

- Пенсионерка поступила к нам в истощенном состоянии, с обширными пролежнями. Пациентка не двигалась и не разговаривала, у нее была сильная спастика мышц, левая нога притянута к груди – ни согнуть, ни разогнуть. С помощью терапии мы смогли расслабить мышцы и усаживать ее на кровати, пересаживать на инвалидную коляску. Обрабатывали пролежни, они начали заживать. Наладили режим питания, из-за нехватки белка она была на медицинском питании. К сожалению, из-за спастики мышц она постепенно перестала кушать, мы ее поили и кормили через трубочку, - рассказали КП-Новосибирск в частном пансионате. – Утром 4 мая при подъеме санитары поменяли ей памперс, она уснула. Через два часа перед завтраком сотрудники обнаружили, что она умерла во сне. Мы как могли облегчали ее страдания, но здоровье ее было окончательно подорвано.

В последние пару лет она страдала деменцией. Фото: Предоставлено Евгением Тонишевым

Накануне трагедии сын пенсионерки Евгений Тонишев приехал в Новосибирск и собирался навестить маму, но не успел. Ранее он говорил, что хотел бы забрать ее домой в Тюмень, но женщина была нетранспортабельна. 5 мая врачи провели вскрытие и назвали причины смерти:

- Отек головного мозга, отек легкого при болезни сердца, острая коронарная недостаточность, жировая дегенерация печени, - сообщил отдел управления ЗАГС по Новосибирской области.

Через 4 месяца в пансионате пенсионерку забрали в голодном обмороке. Фото: Предоставлено Евгением Тонишевым

После скандала в СМИ СК и прокуратура начали проверки пансионата, на который жаловалась семья пожилой женщины. Евгений Тонишев намерен судиться из-за смерти мамы, сегодня пройдут ее похороны.

- Директор пансионата говорил, что у мамы нашли «хрустальные сосудики», по словам врачей такого диагноза не существует. Давал справку, где говорится об удовлетворительном состоянии здоровья пациентки, хотя это было не так. Я обратился к юристу и буду подавать в суд, - сообщил КП-Новосибирск Евгений Тонишев.

