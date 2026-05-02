«Нас закружило, потом все выпрыгивали»: вахтовик рассказал, как пассажиры спасались после ЧП с вертолетом в Коми

При крушении пострадали 11 человек. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Напомним, ЧП произошло днем 1 мая на взлетной площадке в городе Усинск. Около 15:45 при взлете вертолет МИ-8Т, принадлежавший новосибирской авиакомпании, завалился на бок.

Известно, что воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, на борту находились 24 пассажира: 11 из них пострадали. Что происходило на борту, КП-Новосибирск рассказал один из вахтовиков:

- Перед вылетом время от времени шел снег. Как только вертолет поднялся в воздух, нас начало качать, и экипаж решил возвращаться. Но вертолет закружило, была жесткая посадка. Я отделался ушибами, как и большинство. Все действовали сообща, быстро открыли дверь и начали выпрыгивать. Кричали другим, чтобы не хватали сумки, скорее выскакивали. После этого мы бежали подальше от вертолета, мало ли что. По итогу пару человек увезли с переломами, главное, что все живы, - рассказал КП-Новосибирск вахтовик.

Чудом вахтовикам удалось избежать тяжелых травм, всем пострадавшим оказали помощь в больнице и после осмотра отправили лечиться домой. Уже установлено, что упавший вертолет принадлежал новосибирскому авиатранспортному предприятию «Ельцовка». Печорская транспортная прокуратура и Западно-Сибирская транспортная прокуратура начали проверки в Усинске и Новосибирске.

- Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в отношении авиакомпании на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в ведомстве.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в АО «Авиапредприятие «Ельцовка», ответ мы обязательно опубликуем.

