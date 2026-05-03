«Заперся дома и стал звонить отцу»: в Новосибирске судят мажора на «Ауди» за смертельное ДТП

Виновник устроил смертельное ДТП на отцовском авто и сбежал. Фото: ГАИ по Новосибирску

Суд начал рассматривать дело об аварии, произошедшей 11 декабря 2024 года на улице Учительской в Новосибирске. По данным ГАИ, водитель «Ауди Q7» потерял управление и выехал на встречку. Дорогой внедорожник врезался в «Сузуки SX4», удар пришелся в левый бок автомобиля, где сидела 52-летняя Антонина*.

После аварии водитель «Ауди Q7» бросил машину и сбежал. Сын пострадавшей Антонины, который был за рулем «Сузуки», вызвал скорую помощь. Женщину, получившую тяжелые травмы, без сознания увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь сибирячки сутки, но спасти не смогли: она умерла в реанимации. У Антонины* остались взрослые сын и дочь.

После страшной аварии ГАИ объявила водителя «Ауди Q7» в розыск, оказалось, что он находился дома.

- В момент ДТП я испугался обстановки, покинул место аварии, убежал. Вызвал такси и добрался домой, затем позвонил отцу. Он приехал ко мне, и на следующий день мы пошли в отдел полиции, — заявил потом во время следствия 23-летний Борис*, сидевший в момент аварии за рулем внедорожника.

По данным прокуратуры Калининского района, на время следствия Бориса отпустили под подписку о невыезде. В ГАИ возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженным с оставлением места ДТП. Ранее Борис не был судим, официально нигде не работал и получил средне-специальное образование.

- Дорогой автомобиль он взял у отца, чтобы покататься, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре.

В апреле уголовное дело начали слушать в Калининском районном суде. Борис вину признал на суде, извинений не приносил, ущерб не компенсировал.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Cтатья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, но многое будет зависеть от обстоятельств дела. Если следователи установили, что отец передал машину виновнику — его могут оштрафовать. Либо он скажет, что сын взял автомобиль без спроса, и тогда избежит штрафа, — считает юрист Инесса Рябинина.

*Имена изменены

