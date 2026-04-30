В Новосибирске начали судить водителя за ДТП со скорой

Водитель провалил тест на алкоголь.

В Новосибирске начали судить водителя «Тойоты» за столкновение со скорой помощью. ДТП случилось в ночь на 7 октября 2024 года возле дома на улице Гусинобродское шоссе, 1.

По данным прокуратуры, водитель скорой помощи вез пациентов в больницу. Внезапно в него врезалась «Тойота Калдина», от удара водитель, врач и двое пациентов получили ушибы. Другая скорая увезла их в больницу, водителя «Тойоты» задержали инспекторы ДПС.

По словам очевидцев, он шатался, от него сильно пахло алкоголем. 47-летний водитель Семен* провалил тест на алкоголь, ранее на учетах не состоял, официально не работал. Семена уже штрафовали за нетрезвое вождение, временно лишили водительских прав, но он снова сел за руль.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Обвиняемый признал вину на стадии следствия. Дело начали рассматривать в суде, вчера было оглашено обвинительное заключение, - сообщила КП-Новосибирск Жанна Леонова, старший помощник прокурора Октябрьского района.

*Имя изменено

