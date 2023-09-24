«Безумно любит качели, цена по запросу»: в Новосибирске выставили на продажу маленького мальчика

Объявление появилось на одном из сайтов. Фото: скриншот

На одном из сайтов объявлений жительница Новосибирска выставила на продажу ребенка. Геолокация показывает, что мальчик живет в Первомайском районе города.

- Безумно любит качели. Цена по запросу, - пишет в описании сибирячка.

Описание ребенка. Фото: скриншот

Объявление размещено в разделе животные, кошки. Но ошибки быть не может, на фото – сидящий на качелях маленький мальчик. На вид ему не больше двух лет. Ребенок беззаботно сосет соску и улыбается фотографу.

Позвонить продавцу нельзя, а вот написать сообщение можно. Его геолокация показывает, что он находится в Омской области. Хочется надеяться, что это глупая шутка. Но история показывает, что такие чудовищные случаи все-таки бывают и детей продают через подобные объявления.

Девушка пыталась продать новорожденного.

В 2012 году 19-летняя жительница Новосибирской области пыталась продать своего ребенка за 500 тысяч рублей через соцсети. Малышка еще не появилась на свет, а ее мама стала искать варианты, как выгодно избавиться от дочери. Удивительно, но в этом ей помогала бабушка новорождённой. К счастью, покупателями выступили полицейские. Они встретили девушку с ребёнком прямо у роддома. Протянули ей полмиллиона, та взяла, в ответ передала им младенца. А позже услышала, что она задержана.

От малышки пытались избавиться мама и бабушка.

- Говори, что ты - суррогатная мать и ни в чем не виновата, - подсказывала 19-летней девушке ее мамаша. Однако это «оправдание» не спасло обеих от уголовной ответственности, против них было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на торговлю людьми». Бабушка ребенка была приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а ее дочь - 19-летняя Галина получила на полгода больше, обе поехали в колонию.

Объявление о продаже мальчика. Фото: организация «Альтернатива»

Не так давно подобный случай произошел в Екатеринбурге, там женщина решила продать своего сына из-за долгов. Просила за 7-летнего мальчика 300 тысяч рублей. Эта продавщица также попала под статью. Ей дали пять лет колонии.

Женщине дали 5 лет колонии. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Но бывает, что за подобными объявлениями стоит глупая шутка. Например, в Красноярском крае школьница выставила на продажу свою двухлетнюю племянницу. Все из-за того, что девочке надоело сидеть с малышкой. Вот она и решила так пошутить, впрочем, потом было ей самой не смешно, ведь серьезный разговор состоялся и с родителями, и с сотрудниками ПДН.

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