Биты, шокеры, ножи: дружинников, которые боролись с закладчиками и наркоманами, обвинили в вымогательстве

Новосибирских дружинников подозревают в грабеже и вымогательствах. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в грабеже и вымогательстве. Изначально группа «добровольцев» очищала город от закладчиков. Но в какой-то момент парни, похоже, начали злоупотреблять своей властью. Вместо помощи полиции дружинники начали отлавливать наркоманов и мелких дельцов, угрожать им, вымогать деньги, обещать избить и опорочить в социальных сетях. Двоих из дружины корреспондент КП-Новосибирск знает лично: мы ходили вместе в рейд в прошлом году, тогда они не были похожи на бандитов. Читайте далее о том, как благое дело превратилось в криминальное.

ЛОВИЛИ И СДАВАЛИ В ПОЛИЦИЮ

Сначала дадим краткую сводку из полиции. В Новосибирске задержали группу мужчин, подозреваемых в грабежах и вымогательстве. Одному из участников 46 лет, трем другим - от 22 до 29 лет.

- У одного из пострадавших они украли телефон, у другого - 5 тысяч рублей. Еще у одного вымогали 100 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Одному из участников группы избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, двое под стражей. Четвертому наложили запрет на определенные действия.

За этим кратким сообщением стоит не обычная история о дворовых хулиганах. Тут хоть роман пиши о человеческой морали в стиле Достоевского.

Парни ходили по улицам и закрашивали адреса магазинов, в которых «торговали смертью». Фото: Анна ПАШАГИНА

Как оказалось, речь идет об отряде «Пульс». Парни позиционировали себя как борцы с наркоманами и закладчиками. Хотели сделать город чище. Начали работать весной 2022 года, создали свою группу в соцсетях. «Сообщите, где торгуют смертью», «Спаси жизнь - закрась надпись» - гласят громкие лозунги активистов. Журналист КП-Новосибирск даже ходила в рейд с этой группой.

Дружинники проводили сборы с населением. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я часто видел, как подростки возле моего подъезда употребляют что-то запрещенное, а когда поймал одного солевого, то решил, что надо спасать этот город, - рассказывал тогда КП-Новосибирск основатель движения Валентин К. - Пришел в отдел полиции, предложил идею и помощь. Одобрили, сказали, что окажут содействие со своей стороны.

Действовали дружинники так: к ним обращались жители города с просьбами о зачистке улиц от вечно роющихся в клумбах людей. Парни быстро собирались и выезжали на патрулирование территории. Ловили наркоманов, закладчиков и передавали в руки правоохранителей. Для того чтобы не быть голословными, подкрепляли свою работу видеороликами с тех самых «сафари на наркоманов». В соцсетях ни одного отрицательного отзыва не найти. Парней провозглашают чуть ли не супергероями. Публика рукоплещет. Труды молодого наркопатруля не остаются незамеченными. В группе выложены фото, на которых дружинников награждают в отделении полиции благодарственными письмами.

ОСНОВАТЕЛЬ ПОПАЛ В СИЗО

Перейдем к самим дружинникам. Сколько их было всего - неизвестно. Группа росла и активно принимала новобранцев.

Один из основателей дружины - Валентин К. В прошлом парень занимался бодибилдингом, работал тренером. Год назад трудился администратором в спортклубе.

Валентина награждали в МВД. Фото: vk.com/pulsnsk54

Еще один активный дружинник, попавший в руки полиции, работал в военном госпитале на складе. В августе женился. Его родственники до сих пор не могут поверить в то, что парнишка мог у кого-то вымогать деньги.

- Мы знали, что он состоит в дружине. Они ловили наркоманов, закладчиков, передавали в полицию. Все. Каких-то больших денег дома не водилось, - поделились с КП-Новосибирск родственники одного из парней.

Руководитель команды - 46-летний мужчина. Так он числится на сайте МВД в списке дружинников.

Именно Валентин К. и 46-летний руководитель отряда водили корреспондента КП-Новосибирск в рейд в апреле прошлого года. И тогда они не казались гангстерами, однако улики, которые нашли у парней дома, говорят об обратном.

«ОТДАЛ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Линия развития истории чем-то напоминает исход скандальных проектов, представители которых боролись с педофилами жестокими методами. В нескольких регионах России участники того движения предстали перед судом за вымогательство, грабежи, шантаж.

У парней провели обыски и нашли биты. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

Видимо, новосибирские общественники решили пойти по той же тропинке. Ну а что? Закладчик не пойдет писать заявление, ведь сам себе может срок нажить. Но как оказалось, и среди наркоманов нашлись смельчаки, требующие справедливости.

- Мой сосед - наркоман. Он мне рассказывал, как пошел с женой и другом за закладкой. Когда они ее забрали, им навстречу вылетела черная тонированная машина. Оттуда вышли вот этот 46-летний мужчина и еще один молодой парень в камуфляже. Выстрелили из пистолета в воздух, положили их лицом в грязь. Давай корочками в лицо тыкать, мол, из полиции, - описала один случай журналисту КП-Новосибирск жительница Новосибирска. - Им сказали, что их увезут. В итоге решили все обоюдно: сосед отдал им 20 тысяч, ему вернули закладку. То есть по сути это тупое вымогательство, а не борьба с общественными пороками.

Они ходили в рейды в специальной одежде. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

Заявление мужчина не написал, но нашлись те, кто не испугался. К дружинникам в квартиры ворвался ОМОН с обысками. Нашли ножи, балаклавы, бейсбольные биты, поддельное удостоверение сотрудника МВД, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, радиостанции, электрошокер, газовые баллончики, камуфлированную одежду и наручники.

При обыске у дружинников нашли оружие. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Грабеж». Сейчас правоохранители ищут тех, кто еще пострадал от рук общественников из «Пульса».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Романтика закончилась

Почему так происходит, что тот, кто казался послом доброй воли, становится врагом народа? На этот вопрос КП-Новосибирск ответил Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по городу Москве.

- Мне кажется, жажда наживы превзошла благие намерения. Парни изначально могли прийти в дружину из добрых чувств, но романтизм быстро испарился. Они увидели, что можно извлечь из этого выгоду. Например, они кого-то задержали, и этот человек предложил договориться. Так и пошло, - объяснил КП-Новосибирск Михаил Игнатов. - Тут очень тонкая грань, которую не надо переступать.

- Какие законы могут нарушить дружинники при задержании?

- Тут тоже тонкая грань. Все зависит от действий дружинников. Если надели наручники - неправомерное применение спецсредств. Это могут расценить как незаконное лишение свободы. Если ударили, то пострадавший может пройти СМЭ и определить, какой вред здоровью был нанесен. Вообще, дружинники не должны ловить наркоманов. Они должны пресекать драки, распитие алкоголя, останавливать какого-то гопстопника, который пытается ограбить гражданку. Не более того.

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