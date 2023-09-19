«Я умоляла обезболить, а он велел терпеть»: сибирячка осталась без зуба после похода в коттедж к стоматологу

Под Новосибирском женщина осталась без зуба после визита домой к стоматологу. Фото: предоставлено Натальей.

История, напоминающая чеховскую «Хирургию», произошла в одном из новосибирских райцентров. Там после приёма у стоматолога 40-летняя Наталья* лишилась переднего зуба. Она говорит, что чуть не умерла от болевого шока. О пережитом сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ ДОМОЙ»

У Натальи* обломился передний зуб. Молодая женщина переживала – больно, да и такой заметный дефект. Проблему хотелось решить как можно скорее. Она обратилась в местную поликлинику, ее направили к стоматологу. В очереди к нему толпились пенсионеры.

– Он занимается льготным протезированием для пенсионеров. Рядом с кабинетом его ждали бабушки и дедушки. А он прям кричал на них, был не доволен, что очередь, – рассказала КП-Новосибирск женщина. – Меня, правда, в итоге принял вежливо. Осмотрел. Сказал, что сделать сейчас ничего не сможет. А зуб обломился под корень, надо было просто нарастить на то, что осталось. Но доктор сказал, якобы тут у него нет нужных материалов, лекарств тоже - все дешевое и для льготников. Предложил мне прийти к нему домой, если хочу быстро сделать зуб. Там, сказал, у него личный кабинет со всем оборудованием и препаратами.

Вместо направления доктор выдал Наталье крохотную бумажку с адресом, назначенным временем и своими инициалами. Так как Наталья хотела решить проблему срочно и качественно, решила идти.

Вот такое направление выдал доктор. Фото: предоставлено Натальей.

«Я УМОЛЯЛА ОБЕЗБОЛИТЬ»

На следующий день женщина приехала по адресу на бумажке. Увидела добротный коттедж, огороженный забором. Врач ее встретил и через отдельный вход провел вовнутрь, завёл в кабинет. В помещении на стенах висели сертификаты, стояло стоматологическое кресло.

– Я не уточнила, официально у него этот кабинет оформлен или нет. Честно, я как-то пропустила этот момент. Мне тогда быстрее нужен был зуб: надо было выходить на работу, близился день рождения... Помню, врач надел перчатки – с виду всё внушало доверие. Подготовившись, он осмотрел еще раз зуб и принялся его сверлить, продалбливать канал, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – У меня боль была адская, просто невыносимая.

Женщина рассказывает, что чуть не теряла сознание от невыносимой боли, просила доктора поставить ей анестезию.

– Я умоляла его обезболить. А он ответил, мол, что ты тут капризничаешь, не можешь потерпеть что ли? Говорил, что нерв у меня неживой, поэтому «обезбол» не нужен. Когда я уже выла от боли, все же поставил мне укол. Перед этим расковырял мне всю десну, – рассказывает женщина. – После врач сильно занервничал. Начал психовать и кричать на меня. А еще он мне долбил десну со всей мужской силы. Весь вспотел, трясся. Навалился на меня и сверлил, сверлил… У меня невыносимо разболелась не только десна, но и голова от этого.

Врач, говорит Наталья, так и не смог открыть канал.

– Врач сказал, что будет делать мне электрофорез. И на раскуроченную десну присоединил мне его. Мне потом другие медики сказали, что таким аппаратом уже давно никто не пользуется. А канал, который он не смог просверлить до конца, забил медицинскими резинками, воткнул поверх вату, а еще сверху залил какой-то непонятной настойкой. Сказал, что это хорошее и проверенное домашнее средство. Пахла она гвоздикой…

После этого стоматолог заявил Наталье, что ей нужно прийти еще раз. Объяснил, что неделю ей надо будет делать электрофорез от абсцесса. И велел явиться к нему завтра, снова в домашний кабинет.

Принимает доктор в добротном коттедже. Фото: предоставлено Натальей.

ЖЕНА В ХАЛАТЕ ПРОГОНЯЛА С УЧАСТКА

Не помня себя от боли и шока, Наталья встала с кресла. За процедуру с нее попросили 2500 рублей.

– Сообщил, что вообще я ему должна 3 тысяч рулей. Но мол, сделал мне снисхождение. Я объяснила, что налички у меня нет, сделаю перевод. Он возмутился, как это я пришла на прием и без наличных денег. Кое-как согласился на перевод, – вспоминает Наталья. – Я вышла во двор, так как в кабинете была плохая связь и стала ему переводить деньги за приём. Помню, что стояла на дорожке, которая вела к калитке, за которой у меня стояла машина. Вдруг, из дома выбежала его жена в халате и стала кричать на меня: «Вы что тут шаритесь? Покиньте частную территорию, иначе я сейчас вызову полицию». Я объяснила, что приходила на лечение и что стою и перевожу за него деньги.

Рассчитавшись, Наталья вернулась домой и поняла, что у нее невыносимо болит десна. Она кое-как дождалась утра, чтобы связаться со стоматологом. Кстати, никаких чеков и документа об осмотре доктор женщине не предоставил.

«Я ТЕБЯ ЛЕЧИТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ»

Утром Наталья позвонила стоматологу, рассказала, что боль в десне нестерпимая. Он ответил, что лечить ее больше не будет. Женщина потребовала вернуть ей деньги и предупредила, что нажалуется его начальству.

– Я пришла в поликлинику. Увидела его у регистратуры. Он стоял в маске и говорил, что открывает больничный. Я ему предложила вместе сходить к начальству и оценить последствия его лечения. Он отрезал, что ничего не знает, уходит на больничный и вообще он ни при чем.

В итоге Наталье добилась встречи с заведующим стоматологическим отделением.

– Он меня выслушал. Какие, говорит, ко мне вопросы? Тебе же не тут зуб делал он. Зачем, спросил, вы мне это рассказываете? Я ему предложила самому посмотреть меня. Он направил меня к другому стоматологу. Тот меня осмотрел, сказал, что у меня абсцесс и велел срочно ехать в город, – поделилась Наталья.

КУЧА ДЕНЕГ, НЕРВОВ И… НИКАКОЙ ГАРАНТИИ

После такого лечения Наталье пришлось обращаться в несколько частных клиник. В каждой подтвердили абсцесс. А еще то, что врач так просверлил зуб, что просто уничтожил корень.

– Пройдя КТ, я обратилась в частную клинику, мне в итоге досверлили канал, восстановили зуб, – говорит сибирячка.

Так зуб выглядел до лечения в коттедже. Фото: предоставлено Натальей.

А так стал выглядеть после. От корня ничего не осталось. Фото: предоставлено Натальей.

- Но на все это ушло много нервов, денег и времени. В общей сложности около 20 тысяч рублей. Но главное, что мне никто не дал никакой гарантии. После того, что натворил с десной стоматолог, было сложно что-то сделать. Практически невозможно. Поэтому нарощенный передний зуб я сейчас берегу особенно.

НЕ ПЕРВАЯ ЖАЛОБА

На врача, о котором рассказала Наталья, это не первая жалоба. По словам пациентов, он ведет себя с ними по-хамски: не сдерживает эмоций, грубит. Так, в конце августа, этому врачу не стали показывать второклассника с флюсом и высокой температурой. Сотрудники ЦРБ мотивировали тем, что дежурный стоматолог не смотрит пациентов по такой ерунде. В итоге «пустяк» обернулся тем, что мальчик чуть не умер от заражения. Врачи в новосибирской клинике успели его прооперировать и спасти.

После этого случая в ЦРБ организовали проверку. О результатах которой пока не сообщили.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист Марина Пьянкова прокомментировала ситуацию. По ее словам, жилищный кодекс разрешает заниматься дома предпринимательской деятельностью, если это никому не мешает.

– У нас и стоматологии есть в жилых домах. Но медицинская деятельность - вещь лицензируемая, то есть ей нельзя заниматься без лицензии. Если врач не оформлен как ИП и работает без лицензии – это уголовная ответственность. Поэтому пациентка вправе написать заявление в полицию, чтобы правоохранители провели проверку.

Юрист добавила, что женщина может потребовать со стоматолога компенсацию морального вреда и возмещения вреда здоровью, если считает, что ей оказано неверное лечение.

– Сначала нужно написать претензию, а затем обратиться с иском в суд, – заключила эксперт.

*Имя героини изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все лицо отекло, боль была нестерпимая»: второклассник, которому вовремя не удалили зуб, чуть не умер под Новосибирском

Под Новосибирском чуть не умер второклассник, которому вовремя не удалили зуб (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber