«Все лицо отекло, боль была нестерпимая»: второклассник, которому вовремя не удалили зуб, чуть не умер под Новосибирском

Под Новосибирском чуть не умер второклассник, которому вовремя не удалили зуб. Фото: предоставлено Екатериной, мамой мальчика.

В рабочем поселке Маслянино заболел 7-летний Саша*. У мальчика сперва разболелся зуб, а потом поднялась высокая температура. Нередкий для детей недуг едва не стоил школьнику жизни. Мама Саши уверяет, в местной больнице врачи не оказали ребёнку своевременной помощи. Промедли медики еще немного – сын бы умер, говорит женщина. Почему больного ребёнка отправили домой, и кто ответит за случившееся – в материале КП-Новосибирск.

СКАЗАЛИ, ЧТО ПО ПУСТЯКАМ НЕ СМОТРЯТ

В конце августа Саша* заболел – у второклассника разболелся зуб и поднялась высокая температура. Мама мальчика Екатерина привела его в больницу.

– 26 августа я отвела ребёнка в санпропускник ЦРБ. У сына был сильный отёк, нестерпимая боль и высокая температура. Я была уверена, что врачи окажут ему помощь. Ребёнка осмотрел хирург и сказал, что нужен стоматолог. А женщина, которая работала на посту, заявила, что сегодня дежурство стоматолога, который возмущается, если его дёргают из-за пустяков. Я говорю, какие пустяки, если ребёнку так плохо? У сына была высокая температура, отекло лицо и отёк уже пошел к горлу. Также у него сильно болел и зуб, и челюсть. На что хирург ответил, что дело терпит до понедельника. Дал направление на понедельник и велел до этого полоскать ромашкой, – рассказала КП-Новосибирск мама второклассника Саши.

Женщина говорит, что была в шоке, да и доверилась врачам. Но дома стала давать сыну антибиотики для поддержки. А еще ребенок принимал обезболивающее, так как ни есть, ни спать Саша не мог из-за невыносимой боли. Она стремительно перетекла на уши. Катерина рассказывает, что кое-как они дождались понедельника, чтобы пойти в больницу.

ПОЧЕМУ СРАЗУ НЕ УДАЛИЛИ?

Когда Екатерина привела Сашу в больницу, им сказали, что детского стоматолога у них нет. Решили, что мальчика, измученного болью, осмотрит взрослый. Но не тот, что не принял его в субботу.

– Он принял сына вне очереди. Когда осмотрел, возмутился: «Почему сразу не удалили зуб в субботу?». Я врачу объяснила ситуацию. Он вызвал того, который дежурил в субботу, они о чем-то переговорили. А после предупредил меня, что ситуация у сына тяжелая, сильный отек. Он посоветовался с хирургом и экстренно направил нас в челюстно-лицевую хирургию в Новосибирск, – поделилась Екатерина.

«ОН МОГ УМЕРЕТЬ!»

Мама привезла Сашу в клинику в областной столице. Ребёнка осмотрели и срочно подготовили к операции.

– Мне сказали, что он мог умереть! Началось гнойное заражение, абсцесс. Гной заполнил челюсть. Отек мог пойти в горло, – вздыхает женщина, – Операцию провели под общим наркозом: разрезы сделали и снаружи, и внутри, поставили дренаж, откачали гной. Удалили и больной зуб, от которого пошло заражение и тот, что был рядом с ним, здоровый. Операция длилась примерно 20 минут.

После операции мама с мальчиком провели в стационаре 10 дней. Саша лечился и восстанавливался.

– Мы такой стресс пережили там! Словами не передать! Главное, что успели прооперировать. Что все благополучно закончился. Что сын жив. В больнице Саше ставили уколы, делали физиолечение, – делится Катерина.

Ребёнок, к счастью выздоровел, и готов выйти на учёбу. Фото предоставлено Екатериной, мамой мальчика.

ХАМИЛИ, ГРУБИЛИ, НЕ ВЫДАВАЛИ СПРАВКУ

После выписки Сашу наблюдал стоматолог, который направил на госпитализацию. Ребёнку ежедневно делали перевязки. Через неделю после выписки врач сказал, что выпишет мальчика. Назначил день, когда прийти за справкой для школы.

– Когда я пришла в пятницу, оказалось, что наш врач ушел в отпуск. Я ему позвонила, доктор заверил, что Саша здоров, и справку нам может дать любой другой стоматолог, – говорит Екатерина. – Меня направили к тому врачу, который Сашу вовремя не осмотрел. Когда я ему объяснила ситуацию и попросила справку, он стал мне хамить и грубить. Говорил: «Какая справка, никакую вам справку не дам!». Говорил так просто, из принципа. Проявлял всячески неуважение. Отправил меня к другим специалистам. Я пошла в хирургию. Одна из медсестер кричала, что никто мне никакой справки не должен. Швыряла на пол документы. С горем пополам, нам выдал справку хирург.

ЧТО ГОВОРЯТ В БОЛЬНИЦЕ

Екатерина добавила, что поделилась историей в соцсетях. С ней связались представители больницы.

– О Вашей ситуации уже доложено, будет проведена комиссия по контролю качества, приняты меры! – ответили Екатерине в администрации Маслянинской ЦРБ.

Екатерина добавила, что на стоматолога, к которому не направили ребенка в первое обращение, жалуются многие.

– Люди говорят о его безразличии, грубости и хамстве. Хочется, чтобы врачи вспомнили о своих обязанностях и о том, что отвечают за жизни пациентов.

*Имя мальчика изменено.

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