«Дедушка предложил затопить печку, поднес спичку…»: стали известны подробности взрыва газа в доме под Новосибирском

Взрыв произошел в бревенчатом доме по улице Ульяновской. Фото: ГУ МЧС России по НСО
При взрыве газа в частном доме, расположенном в Барабинске Новосибирской области, пострадали дедушка и его взрослый внук. Об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.
Напомним, все случилось днем в субботу, 16 сентября. Взрыв произошел в бревенчатом доме по улице Ульяновской. После этого конструкции рухнули и загорелись.
− В этом доме жил дедушка, ему под 90 лет. Дед сообщил своему внуку, что в доме три дня нет газа. Попросил разобраться, в чем дело. И вот к нему пришел внук, он взрослый уже. Дедушка предложил затопить печку, поднес спичку, и произошел взрыв. Крыша улетела, стены сложились… − раскрыли подробности местные жители в беседе с КП-Новосибирск.
По словам сибиряков, оба мужчины сильно пострадали в результате взрыва газа.
− Они оба обгорели – дед в меньшей степени, а вот внук очень сильно пострадал. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, − рассказали местные жители.
На месте взрыва работало 29 человек и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
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