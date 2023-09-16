«Дом разрушен полностью»: двое мужчин пострадали в результате взрыва газа под Новосибирском

Двое мужчин пострадали в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области. Фото: Прокуратура НСО.

Взрыв газа в жилом доме в Барабинском районе Новосибирской области прокомментировали в ГУ МЧС по региону. Стало известно, что в результате ЧП пострадали два человека – оба мужчины.

– По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение Барабинска, – сообщает региональное МЧС.

В ведомстве также раскрыли обстоятельства происшествия. Известно, что сообщение о взрыве поступило в 13:18 16 сентября. Уже через 2 минуты на место ЧП прибыл первый пожарно-спасательный расчет.

– По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, ещё три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения, – добавили в МЧС.

По информации ведомства, взрыв полностью разрушил дом.

На месте происшествия работают 29 человек 10 единиц техники, из них от МЧС 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Также к дому выехал прокурор Барабинского района. В прокуратуре проводят проверку случившегося.

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