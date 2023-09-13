Без документов и тел: таинственные истории мам из советских роддомов

Татьяна ищет брата-двойнящку. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

39-летняя жительница Омска Татьяна Курохтина ищет своего брата-двойняшку. Своими поисками она наделала много шуму. Она и ее брат родились недоношенными, и врачи сказали молодой матери, что один ребенок из двойни умер. Недавно мама Татьяны рассказала дочке про странные события, происходившие тогда в роддоме. С ней в палате лежала женщина с накладным животом. А через месяц ее увидели с малышом на руках. При этом маме Тани не выдали на руки ни бумаги о смерти, ни тело.

История получила отклик у читателей. Многие взрослые женщины начали вспоминать свои истории родов в тот же период времени, 1980-е годы. Некоторые из них тоже содержат подозрительные подробности и надежду матерей, что их дети все-таки живы.

КП-Новосибирск публикует подборку историй этих матерей.

«НЕ НАДО ТРАВМИРОВАТЬ МАМОЧКУ»

Эта история произошла в красноярском роддоме. По словам нашей собеседницы Антонины*, в 1989 году ее сестра родила мальчика. Он был здоров, врачи не говорили о каких-то проблемах. Но на третий день пребывания в роддоме женщине вдруг сообщили, что малыш умер из-за врожденного порока сердца.

- Когда мы приехали забирать сестру домой, нам не показали тело мальчика, не дали никаких бумаг, про похороны сказали, что все сами сделают. Объяснили тем, что не надо травмировать мамочку. У сестры к тому моменту уже было два сына. Может, и правда этот ребенок кому-то понадобился. Сейчас понимаем, что странно, что нам не дали ничего, - рассказала КП-Новосибирск Антонина.

Молодая мать долго не могла смириться с потерей, постоянно плакала и говорила: «Он такой красивый, здоровый мальчик».

- Она его не ищет, но верит, что ребенок жив. Надеется, что мальчик попал в хорошую семью, - говорит сестра роженицы.

«ВАША? СМОТРИТЕ ЛУЧШЕ»

Другая история касается нечаянной подмены детей. Ее КП-Новосибирск рассказала Елена М.:

- Когда я рожала, при мне был такой случай: выписывали двух женщин с мальчиками. Одного ребенка вынесли и отдали отцу, но не тому, так как первый замешкался и вошел позже. Потом вышла вторая мамочка, и ее мужу отдали другого ребенка. Подмену обнаружила первая пара. Ребенок был не их - темненький. Они сначала поехали в роддом, взяли адрес и отправились в татарскую деревню. А там уже пир горой: подмену никто не заметил. Не сразу еще и ребенка отдали.

Елена отмечает, что, когда ей при выписке вынесли дочь, акушерка спросила: «Ваша? Смотрите лучше». Так что вполне допускает, что в то время из-за невнимательности и не очень строгой системы отчетности могли перепутать множество детей.

«ЖИВУ С ТЯЖЕСТЬЮ В СЕРДЦЕ»

Не менее трагичная история произошла у читательницы КП-Новосибирск Надежды Филатовой. Ее случай немного похож на случай Татьяны Курохтиной. Это было в конце 1980-х в Магнитогорске.

- Моя девочка родилась на седьмом месяце и прожила три дня. Была здоровенькая, потом внезапно умерла. Не выдали документ о смерти и не выдали ребенка, чтобы похоронить: сказали, сами похоронят. Я живу с такой тяжестью на сердце, думаю об этом каждый день. Сразу не подумали, что такое может быть, - делится Надежда Филатова.

РЕБЕНКА НЕ ПОКАЗЫВАЛИ НЕДЕЛЮ

Еще одна читательница «Комсомолки» предполагает, что подобная история могла произойти и с ней. Но она сама не позволила «отобрать» ребенка. Подняла шум и буквально угрозами заставила врачей принести ей младенца.

- Это было в 1982 году. Я родила вторую дочку, и мне целую неделю не показывали ее, не объясняя причин. Я до директора дошла, кое-как пустили. Сказала, в Москву всем напишу и поеду, до партийных всех лично дойду. В итоге дочку принесли откуда-то на следующий день. Я потом долго плакала и спрашивала, что это было, но никто ничего вообще не говорил. И откуда принесли ребенка, тоже не объяснили, - пишет пользовательница в комментариях под статьей «КП».

ВМЕСТО ДЕВОЧКИ - МАЛЬЧИК

Еще одна история случилась в омском роддоме несколькими годами ранее, в 1979-м. Только здесь речь идет об уговорах оставить ребенка и, возможно, случайной подмене. Про это рассказывает дочка главной участницы тех событий.

- Моей маме тогда был 21 год, не замужем. В том омском роддоме она родила первую дочку. Заведующая отделением уговаривала ее отказаться от ребенка. Говорила, мол, молодая, еще родишь. Мама сказала, что не отдаст ребенка. И на первое кормление ей принесли… мальчика. Мама была в ужасе! Как можно перепутать, - описала случай КП-Новосибирск читательница. - Девочку ей вернули, но нервов потрепали дай бог.

Что касается Татьяны Курохтиной, она продолжает свои поиски. Пока каких-то вразумительных зацепок найти не удалось.

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