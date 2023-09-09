«Ни справки о смерти, ни тела никто не видел!»: сибирячка подозревает роддом в краже своего брата-двойняшки 39 лет назад

Татьяне 39 лет, она живет в Москве. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

«Разыскиваю брата-двойняшку, рожденного 04.04.1984 в Омске. Обманным путем украли ребенка. Имеются документы, подтверждающие факт подмены на мертворожденного (не сходятся вес, срок, параметры). Мы родились семимесячными», - такое объявление появилось в социальных сетях от 39-летней Татьяны Курохтиной. Женщина уверена, что ее маму обманули и ее брат жив. Просто растет в другой семье. Ведь справку о смерти не выдали, тело для похорон - тоже. Кроме того, мама Татьяны рассказывает, в палате с ней лежала женщина с накладным животом. Позже ее видели с маленьким мальчиком на руках. Может ли такая версия быть правдивой, разбиралась КП-Новосибирск.

РОДИЛСЯ РЫЖЕНЬКИЙ

Татьяна Курохтина оказалась в центре истории, которая похожа то ли на индийскую мелодраму, то ли на русский криминальный детектив. Женщина из большой многодетной семьи в Омске жила спокойно и думала, что знает о своих близких все. Еще в детстве ей рассказали, что она родилась не одна, а с братом-двойняшкой, который умер сразу после рождения. В общем, родители поделились с ней самым сокровенным, а значит, белых пятен в фамильной истории быть не должно.

В семье пятеро детей. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

Все изменилось несколько лет назад. Татьяна посмотрела программу «Жди меня», где была рассказана невероятная история. У пары родился ребенок, но врачи сказали, что он инвалид и не выжил. Супруги были уверены, что их обманули, и в итоге благодаря передаче нашли дочку. Ее воспитывали приемные родители за границей.

В семье все знали про смерть брата. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

Татьяна решила, что и в их семье могло случиться нечто подобное, и позвонила маме Софье поделиться своими мыслями.

- Мама по моей просьбе начала дотошно вспоминать день моего рождения. Она пошла на очередной прием в женскую консультацию при роддоме. Там же внезапно на седьмом месяце у нее начались роды. Первым на свет появился мой брат, но маме сказали, что мальчик мертв, и сразу унесли. Затем родилась я, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. - Мама только помнит, что мой братик родился рыженький, светленький.

СОСЕДКА С НАКЛАДНЫМ ЖИВОТОМ

А еще Софья помнила, что вместе с ней в палате лежала женщина с накладным животом. Она объяснила другим роженицам, что этот цирк для родных и соседей, а потом она просто скажет им, что потеряла ребенка.

Софью выписали вскоре после родов, а ее дочку направили в перинатальный центр на доращивание, ведь она весила всего 2600 граммов. Мама почти каждый день приезжала на свидание с малышкой и в один из дней увидела ту самую странную соседку, что была с накладным животом. Живота уже не было, но на руках у женщины лежал ребенок.

- У мамы в тот момент екнуло сердце. В голове пронеслась мысль: «Это, наверное, мой сын». Но подойти к той странной женщине она не смогла. Говорит, было неудобно. Маму можно понять, ведь она только что пережила дикий стресс из-за потери сына. Естественно, ей было не до этих странных схем в голове. А вот я после ее рассказа сразу поняла, что мой брат может быть жив: его могли отдать этой бездетной женщине. Тем более, как оказалось, маме не выдали ни справку о смерти брата, ни его тело, - говорит Татьяна.

НЕ ТОТ ВЕС

Узнав подробности своего появления на свет, Татьяна написала запросы в прокуратуру и роддом. Пришли ответы, но в них почти одно и то же: документы давно утилизированы и восстановлению не подлежат (их срок хранения - 25 лет).

- Нашли только акт вскрытия, которое проводили моему брату. Но эта бумага только добавила сомнений. Мы родились на седьмом месяце, и, по словам мамы, брат весил, как и я, 2600 граммов, а там написано - 3200 граммов. Как такой вес может быть у кого-то из двойни на раннем сроке? Такое ощущение, что вскрыли чужого ребенка, но фамилия в документе стоит мамина, - рассуждает женщина.

Почти никакие бумаги не сохранились. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

Татьяна на этом не успокоилась: начала искать в интернете акушерок, работавших в этом роддоме, но ответа не получила. Многие игнорировали ее или добавляли в черный список.

- Я нашла еще одну подобную историю в соцсетях, которая случилась в том же роддоме в 1988 году. Там у пары родились недоношенные девочки-двойняшки, и их матери сказали, что одна девочка умерла. И тоже не выдали ни справку о смерти, ни тело, чтобы его могли похоронить. Думаю, это все не просто так. Подозреваю, это какая-то схема по отъему детей в пользу бездетных. За деньги. Кстати, и наша семья, и та семья - многодетные, то есть для рожениц эти двойни были далеко не первыми детьми. Видимо, врачи решили, что этой семье и так хватит, - предполагает сибирячка.

Татьяна думает, что вскрывали не ее брата. Фото: предоставлено Татьяной Курохтиной

Пока что эта история похожа на уравнение с кучей неизвестных. И могло ли вообще такое случиться?

Уважаемые читатели, если вы или кто-то из ваших родственников с 1980 по 1989 год работал или рожал в роддоме № 1 города Омска, располагавшемся в то время на улице Карла Либкнехта, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией на условиях анонимности по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp). Напомним, что двойня Курохтиных родилась в ночь с 4 на 5 апреля 1984 года, вторая история с девочками-близнецами произошла 26 декабря 1988 года.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Могла ли такая история случиться на самом деле? КП-Новосибирск пообщалась с акушером-гинекологом, работавшим в то время в другом роддоме. Женщина анонимно прокомментировала, что подобное было невозможно, также она объяснила схему работы с мертворожденными.

- Нет, никогда такого не было и быть не могло. Могли не выдать тело и похоронить сами, только если его долго не забирали, - анонимно поделилась с КП-Новосибирск акушер-гинеколог. - Ну как не выдали справку о смерти? Вот такого быть не может.

В то же время гинеколог подтверждает и то, что вес 3200 граммов для недоношенного ребенка из двойни - нечто невозможное. Вероятно, патологоанатом допустил ошибку:

- С 28-й недели ребенок весит 1 килограмм. С каждой неделей прибавляет по 200 граммов. На 34 - 35-й неделе он весил бы около 2 кило. Крупные дети рождались только у женщин с сахарным диабетом.

Комментарии психологов

МОГЛА ЛИ ВЫДУМАТЬ?

Понятно, что стресс из-за потери ребенка колоссальный. И эта травма могла стать причиной каких-то фантазий, считает клинический психолог Юлия Деревяга.

- Это может быть психоз, который нередко развивается на фоне родов и потери ребенка. Для женщины это огромный стресс, поэтому так часто случаются послеродовые депрессии или дебютирует психотическое расстройство, то есть значительное искажение восприятия реального мира, - объяснила Юлия. - Так что да, такое вполне возможно, но однозначно утверждать этого никто не может.

- Сложно сказать, насколько правдива история. А если нет, то в этом случае придумка существует для того, чтобы заместить глубоко законспирированную травму. В то время женщина переключилась на живых детей, а сейчас они разъехались, к старой травме добавился синдром опустевшего гнезда. И таким образом женщина может привлекать к себе внимание. Но все же утверждать это на сто процентов некорректно, - уточняет психолог Андрей Якутин.

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