Посреди тайги и кукурузного поля: собрали громкие случаи аварийных посадок самолетов

Собрали подборку громких случаев, когда самолеты не долетали до аэропорта. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Юрий ОСЕТРОВ / Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 сентября в Убинском районе Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск, совершил аварийную посадку прямо в грунт. На борту самолета находились 161 пассажир, из них 21 ребенок и 6 членов экипажа. Благодаря героическим действиям пилотов никто не пострадал.

Однако для России это уже не первый инцидент, где благодаря героизму пилотов аварийные посадки заканчивались благополучно.

ПОСАДКА В КУКУРУЗУ

Самолет посадили прямо в кукурузном поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 августа 2019 года случилась история с аварийной посадкой, прогремевшая на всю страну. Пилоты «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт с пассажирами прямо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области недалеко от поворота на деревню Рыбаки. У борта, летевшего из Москвы в Симферополь, отказали двигатели из-за попавших в них птиц. Сажать самолёт пришлось и без двигателей, и без шасси. Из 226 пассажиров лишь 74 человека получили незначительные травмы, никто не погиб.

ЛАЙНЕР СЕЛ ПОСРЕДИ ТАЙГИ

Самолет посадили в тайге. Фото: Юрий Осетров

Ещё один громкий случай произошел 7 сентября 2010 года у самолета Ту-154М российской авиакомпании «Алроса» (регистрационный номер RA-85684), летевшего из Полярного (Якутия) в Москву. В полете вышла из строя система энергоснабжения, отключились топливные насосы. Хотя двигатели продолжали работать, долететь до ближайшего работающего аэропорта борт не смог бы. Тогда командир корабля Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ламанов смогли посадить лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу в бывшем аэропорту города Ижмы (Республика Коми).

На борту был 81 человек, все они благополучно эвакуировались и не пострадали. Большую роль в благополучии посадки сыграл не только героизм пилотов, но и инициатива бывшего начальника аэропорта Сергея Сотникова, который по собственной инициативе поддерживал полосу в удовлетворительном состоянии. Командир и второй пилот воздушного судна были удостоены звания Героя России, Сергей Сотников - награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»II степени. Самолёт после той аварийной отремонтировали, он эксплуатировался до 2018 года. А сейчас стоит в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачёво.

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