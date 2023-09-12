Одноклассники перезапускают шоу «ОК на связи!»

Длительность каждого выпуска составит около 30-40 минут.

В социальной сети Одноклассники состоялся перезапуск онлайн-шоу «ОК на связи!». Обновленная версия станет более интерактивной и динамичной, с привлечением большего количества звездных гостей.

В «ОК на связи!» появился новый ведущий – Константин Анисимов. Также в шоу изменился хронометраж, теперь длительность каждого выпуска составит около 30-40 минут (ранее в шоу выходили часовые выпуски). Еще одно нововведение – присутствие зрителей в зале во время съемок и возможность задавать вопросы из зрительного зала звездному гостю.

В каждом выпуске гости онлайн-шоу рассказывают о своих актуальных поводах, планах и хобби, отвечают на вопросы пользователей и зрителей в зале, участвуют в интерактивах вместе с ведущим. Первым гостем новой версии шоу стал российский фигурист Максим Траньков. В ближайших выпусках также примут участие Дмитрий Шепелев, Мила Ершова, Дарья Мороз и многие другие.

В планах у Одноклассников приглашение в шоу новых звездных гостей, освещение актуальных поводов и событий. До конца года на платформе ОК выйдет не менее 16 новых выпусков. Перезапуск «ОК на связи!» позволит привлечь к нему новую аудиторию.

Запись каждого эфира будет доступна в официальной группе «ОК на связи» в Одноклассниках.

«ОК на связи!» – еженедельное вечернее развлекательное онлайн-шоу, которое выходит в социальной сети Одноклассники со 2 июня 2016 года. Гостями выпусков становились известные российские и зарубежные музыканты, актеры и другие знаменитости, в том числе Зендея и Квентин Тарантино. В среднем шоу набирает 3 млн просмотров за один эфир. А суммарное количество просмотров за всё время существования программы составляет порядка 1 млрд.

Состав творческой группы:

Константин Анисимов – ведущий

Кирилл Егоров – автор идеи и креативный продюсер

Евгения Воронина – продюсер ОК

Екатерина Левченко – линейный продюсер

Елена Кирьянова – шеф-редактор

Георгий Прокопенков, Дмитрий Незборецкий, Дмитрий Перехватов – авторы

Анна Жарницкая – гостевой редактор

Евгений Трушковский – режиссер

Александра Солдатова – стейдж-менеджер

Людмила Охременко – стилист

Леся Гусева – фотограф

Дмитрий Чугайнов – дизайнер

Сергей Суворов, Екатерина Пчелова – команда редакторской службы видео ОК

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